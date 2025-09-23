Sophia Abrahão abre o jogo sobre planos de gravidez com Sérgio Malheiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sophia Abrahão abriu o coração sobre o atual momento do relacionamento com Sérgio Malheiros. O casal de atores, que estão juntos há dez anos, vez ou outra costuma ser pressionado sobre a possibilidade de terem um filho.

Em entrevista ao portal Gshow, a atriz refletiu acerca da longevidade do romance, que teve início nos bastidores da novela Alto Astral (2014). “Vamos fazer 11 anos de relacionamento, começamos muito novos, o Sérgio tinha 21 e eu 23 anos. Imaturos emocionalmente, mas querendo ficar juntos”, contou ela.

Para ela, o segredo da relação se manter até hoje está na comunicação, além do fato de fazerem terapia de casal desde o início. “Fazemos uma vez por semana, eventualmente, a cada 15 dias. Entendemos que a terapia de casal não é só para momentos de crise, para ‘apagar incêndio'”, explicou Sophia Abrahão.

Bem resolvidos em todos os aspectos, Sophia Abrahão admitiu que eles não desejam aumentar a família no momento, ainda que tenha o sonho de engravidar. “Congelei óvulos. Sempre sonhei com gravidez, mas vai chegando mais perto e vamos adiando, tem a questão profissional também. Sem sombra de dúvidas é um desejo, não diria que nunca vai acontecer, mas não é uma vontade para agora”, concluiu.

