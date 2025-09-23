Margareth Serrão, mãe de Virginia, irá desfilar no Carnaval 2026
Mãe da influenciadora revelou a notícia durante uma entrevista; fãs apontam apoio da genitora para estreia da filha na Sapucaí em 2026.
Depois da polêmica estreia como rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca se envolveu em mais uma notícia que surpreendeu os internautas!
Margareth Serrão, mãe da influenciadora, está confirmada no desfile do Carnaval 2026. Rapidamente, os fãs da dupla comemoraram o apoio da genitora, especialmente após o recente desabafo de Virginia.
Nas redes sociais, a empresária afirmou que estava atenta às críticas, mas que sofria calada e usava uma "máscara" para disfarçar os sentimentos.
Durante uma participação no Fofocalizando, Margareth confirmou que irá mostrar o talento em um carro alegórico também para a Grande Rio, "Eles me convidaram e eu aceitei!".
Mesmo com as críticas, Virginia se pronunciou e agradeceu ao apoio de toda família, que também deverá comparecer na Sapucaí.