Esquecida pela Globo, Vera Fischer desabafa sobre etarismo: ‘Visão deturpada’
Clique aqui e escute a matéria
Vera Fischer, que fez a sua última novela na Globo, em 2018, com Espelho da Vida, falou abertamente sobre etarismo em uma entrevista para divulgar o seu novo espetáculo, O Casal Mais Sexy da América, ao lado do ator Leonardo Franco.
“Para mulher é mais complicado. Claro que tem algumas pessoas que estão acima do bem e do mal, como Fernanda Montenegro e Tony Ramos. Mas não é todo mundo. Tem muito ator, muita atriz, que precisa trabalhar. Tem gente que não encontra um papel muito bom para fazer no teatro por conta disso [etarismo]”, desabafou em entrevista na TV CARAS.
LEIA AGORA: Wanessa Camargo fala mais uma vez sobre suposto romance com Allan Souza Lima
“O cinema também é problemático […] A visão dos produtores de elenco e a visão até mesmo dos executivos da televisão é um pouco deturpada nesse aspecto”, comentou.
Vera Fischer também relembrou que quando protagonizou Laços de Família (2000), novela de Manoel Carlos, estava no auge dos 50 anos e protagonizando uma novela no horário nobre. Algo que, atualmente, é muito difícil. “Quando eu fiz a Helena de Laços de Família eu tinha 50 anos. Hoje em dia, se eles forem chamar uma personagem como aquela, eles chamam uma de 30”, lamentou.
O post Esquecida pela Globo, Vera Fischer desabafa sobre etarismo: ‘Visão deturpada’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.