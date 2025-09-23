fechar
Esquecida pela Globo, Vera Fischer desabafa sobre etarismo: ‘Visão deturpada’

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 23/09/2025 às 7:07
Vera Fischer, que fez a sua última novela na Globo, em 2018, com Espelho da Vida, falou abertamente sobre etarismo em uma entrevista para divulgar o seu novo espetáculo, O Casal Mais Sexy da América, ao lado do ator Leonardo Franco.

“Para mulher é mais complicado. Claro que tem algumas pessoas que estão acima do bem e do mal, como Fernanda Montenegro e Tony Ramos. Mas não é todo mundo. Tem muito ator, muita atriz, que precisa trabalhar. Tem gente que não encontra um papel muito bom para fazer no teatro por conta disso [etarismo]”, desabafou em entrevista na TV CARAS.

“O cinema também é problemático […] A visão dos produtores de elenco e a visão até mesmo dos executivos da televisão é um pouco deturpada nesse aspecto”, comentou.

Vera Fischer também relembrou que quando protagonizou Laços de Família (2000), novela de Manoel Carlos, estava no auge dos 50 anos e protagonizando uma novela no horário nobre. Algo que, atualmente, é muito difícil. “Quando eu fiz a Helena de Laços de Família eu tinha 50 anos. Hoje em dia, se eles forem chamar uma personagem como aquela, eles chamam uma de 30”, lamentou.

