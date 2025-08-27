Aos 73, Vera Fischer fala sobre intimidade e revela que pratica masturbação: “É saudável”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Vera Fischer costuma falar sem tabus acerca da vida íntima. A atriz, de 73 anos, abriu o jogo sobre os efeitos positivos em manter a intimidade em alta em plena terceira idade.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a artista veterana destacou que a prática da solitude foi essencial para ela. “Minha vida mudou muito. Eu era de festas, boates, jantares, tinha um sítio cheio de gente. Hoje, moro em um apartamento menor, com meus gatinhos. Tenho poucos amigos, queridíssimos, e adoro ficar sozinha. Não é solidão, é solitude. Eu faço tudo no meu tempo, do meu jeito”, disse.

Sincera, Vera Fischer, que está solteira, não nega que possui algumas paqueras casuais, mas que prefere praticar masturbação. “Paquerar de vez em quando é gostoso, mas ficar sozinha está melhor. Existe a masturbação, que é saudável. Estou em paz. Cada idade tem sua beleza”, declarou.

Com mais de 50 anos de carreira, a atriz fez um balanço emocionante, em tom de satisfação com a própria trajetória. “Vivi intensamente cada década. Trabalhei, me diverti, criei meus filhos. Tenho muito mais orgulho do que arrependimentos. Talvez hoje eu fizesse algumas coisas de forma diferente, com a lucidez que tenho, mas não me arrependo. A maturidade traz leveza: você se livra do que não precisava”, concluiu Vera.

