Vera Fischer rebate críticas à masturbação: “As pessoas que criticam são falsas”

Vera Fischer abriu o jogo sobre a vida íntima no auge da sua terceira idade, e defendeu como a prática de masturbação aponta ser possível “sentir prazer consigo mesma”.

Em entrevista ao canal do YouTube da revista Veja, a atriz veterana disse que sexualidade ainda é um tabu, mas defendeu a prática. “Sempre tem gente com preconceito. Obviamente as pessoas [mais velhas] fazem isso [sexo]. As mulheres se masturbam. Por que não, gente?”, iniciou.

Vera Fischer, por sua vez, destacou que se tocar é prazeroso. “Podem estar casadas, namoradas, podem ter tudo, mas isso acontece [se masturbar]. Ter prazer consigo mesmo é uma coisa muito interessante. Agora, você tem que ter imaginação”, disse.

“As pessoas que criticam são falsas”

Sem papas na língua, a artista opinou que quem critica a masturbação é falso moralista. “Não tenho nenhuma vergonha de falar que as pessoas que criticam isso são meio falsas, porque fazem isso também, só não querem falar. Preferem falar de mim ou de outras, porque acham que não se pode revelar coisas íntimas. Tem gente que faz coisas muito piores e fala nas redes sociais”, pontuou.

