Solteira, Vera Fischer revela interesse específico em ficar com homens: “Só gosto de pobre”
Vera Fischer não costuma esconder nada sobre sua vida pessoal. A atriz, conhecida por ter atuado em diversas novelas da Globo, fez confissões inéditas sobre as questões amorosas, e chamou atenção ao ter confessado que possui interesse em se envolver com “homem pobre”.
Em entrevista à revista Veja SP, a veterana, de 73 anos, admitiu já ter sido “mais frenética”, agora gosta de ficar em casa, e de preferência sozinha. “Eu tenho minhas manias, gosto de ficar em casa, rir com meus amigos. E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu, querido?”, disse.
“Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou (risos)!“, confidenciou Vera Fischer. Rica e bem resolvida, a atriz ainda brincou acerca do boato que havia surgido sobre sua preferência específica sobre homem.
“Só gosto de pobre”
“‘Ah, ela casou com um bilionário’. Onde isso? Eu só gosto de homem pobre (risos)”, disse a famosa, que já foi casada com o diretor Perry Salles, entre 1972 a 1987, e com o ator Felipe Camargo, de 1988 a 1995.
