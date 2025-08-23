Vera Fischer diz que sofreu preconceito por ser bonita: ‘Invejada e cobiçada’

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A atriz Vera Fischer fez uma reflexão sobre sua carreira e revelou que enfrentou barreiras no início de sua trajetória artística. Aos 72 anos, ela contou em entrevista ao Encontro com Patrícia Poeta que foi alvo de preconceito por causa da aparência. “Eu era invejada por um lado e cobiçada por outro”, disse, ao lembrar do machismo e da rivalidade feminina que marcaram seus primeiros passos na televisão.

Antes de conquistar espaço como atriz, Vera ganhou notoriedade nos concursos de beleza. Eleita Miss Blumenau, Miss Santa Catarina e Miss Brasil, passou a chamar a atenção de produtores de TV na década de 1970. Sua estreia na Globo ocorreu em 1976, e logo vieram papéis de destaque. “Logo na segunda novela já fui protagonista, e continuei pegando trabalhos gloriosos, com escritores e diretores maravilhosos”, contou.

A artista também destacou que, mesmo para o público mais jovem, sua trajetória permanece reconhecida. “As pessoas podem me ver no teatro, mas também sabem quem é Vera Fischer e o que eu fiz”, afirmou, reforçando o legado construído em décadas de carreira.

Com quase cinquenta anos de atuação, Vera Fischer acumula sucessos em novelas, cinema e teatro. Entre seus trabalhos mais marcantes, estão Mandala (1987), O Rei do Gado (1996), Laços de Família (2000) e O Clone (2001).

O post Vera Fischer diz que sofreu preconceito por ser bonita: ‘Invejada e cobiçada’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.