Atriz de The Handmaid’s Tale entra para o elenco da 2ª temporada de Bad Monkey

A atriz Yvonne Strahovski foi confirmada na segunda temporada de Bad Monkey, série da Apple TV+. Segundo o portal Deadline, ela viverá Delaney, uma promotora pública que terá presença regular nos novos episódios. A produção ainda não tem data de estreia, mas as gravações estão previstas para 2025.

O trabalho marca a volta de Strahovski às telas após o fim de The Handmaid’s Tale, encerrada em maio deste ano depois de seis temporadas. Na pele de Serena Waterford, a atriz recebeu indicações ao Emmy e conquistou reconhecimento internacional pelo desempenho intenso e marcante.

Além da chegada da atriz, o segundo ano de Bad Monkey contará com a participação especial de John Malkovich e terá John Ortiz promovido ao elenco fixo. A trama seguirá acompanhando Andrew Yancy, interpretado por Vince Vaughn, um ex-policial de Miami que agora atua como inspetor de saúde em Florida Keys, mas não desiste de recuperar seu distintivo.

O elenco da série também inclui Michelle Monaghan, L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Gagner e Alex Moffat. Enquanto os novos episódios não chegam, a primeira temporada de Bad Monkey segue disponível no catálogo da Apple TV+.

