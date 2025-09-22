Gostou de "The Pitt"? Conheça 5 séries médicas tão viciantes quanto

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sucesso no Emmy 2025, a série "The Pitt", da HBO, retrata a caótica rotina de médicos em um pronto-socorro. Terminou e quer mais? Confira este post!

‘The Pitt’, da HBO, fez sucesso ao trazer um retrato intenso de um pronto-socorro em Pittsburgh. A série premiada no Emmy 2025 mostra a exaustiva e caótica rotina de médicos e enfermeiros.

Já terminou The Pitt e está à procura de outra série com temática médica tão intensa e viciante quanto essa? Tem muitas opções interessantes no streaming para você.

Para facilitar, separamos cinco opções de séries na vibe de "The Pitt" para conhecer e maratonar!

Confira a seguir.



Dr. House (2004)

O brilhante e rabugento Dr. Gregory House é um gênio do diagnóstico, mas um pesadelo de pessoa.

Especializado em infectologia e nefrologia, ele resolve os casos médicos mais complexos do Hospital Princeton-Plainsboro com uma abordagem nada convencional.

Usando seu intelecto afiado e uma equipe de médicos submetidos a testes duvidosos, House mergulha nas piores doenças, desvendando mistérios onde outros falham.

Sob Pressão (2017)

Dentro de um superlotado hospital público no Rio de Janeiro, a equipe médica luta diariamente para salvar vidas, enfrentando as falhas crônicas do sistema de saúde.

O cirurgião-chefe Dr. Evandro, um cético nato, e a Dra. Carolina, que encontra na fé seu maior refúgio, são o centro dessa batalha.

Apesar de suas diferenças, eles encontram um no outro a força para seguir em frente em meio ao caos, provando que a humanidade e a ética podem resistir mesmo nas condições mais adversas.

Code Black (2015)

Bem-vindo ao pronto-socorro mais movimentado dos Estados Unidos: o LA County Hospital.

Em meio a um sistema de saúde falido, uma equipe extraordinária de médicos e enfermeiros corre contra o tempo para salvar vidas.

Eles não apenas enfrentam emergências de alto risco, mas também defendem seus ideais e seus pacientes de um sistema que parece estar sempre contra eles.

This Is Going To Hurt (2022)

Baseada nas memórias de Adam Kay, esta comédia dramática mergulha na ala de obstetrícia e ginecologia de um hospital de Londres.

Acompanhe a rotina de médicos recém-formados, que lidam com situações de vida ou morte enquanto tentam equilibrar suas vidas pessoais complicadas e a enorme pressão da profissão.

A série oferece um olhar honesto e, por vezes, hilário, sobre o lado real e emocional de trabalhar na linha de frente da medicina.

ER - Plantão Médico (1994)

Conheça a rotina intensa e imprevisível da sala de emergência de um dos hospitais mais movimentados de Chicago.

Cada episódio é uma dose de pura adrenalina, mostrando os desafios, decisões de vida ou morte e a montanha-russa de emoções vivida por médicos e enfermeiros.

Da alegria do sucesso à dor do fracasso, esta série explora o lado humano da medicina como poucas.