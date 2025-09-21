fechar
6 séries médicas para maratonar no streaming durante o fim de semana

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 21/09/2025 às 18:06
6 séries médicas para maratonar no streaming durante o fim de semana
6 séries médicas para maratonar no streaming durante o fim de semana - Observatório da TV

Está em busca de emoção, drama e histórias que prendem do início ao fim? As séries médicas são uma ótima pedida para quem gosta de acompanhar casos intensos, dilemas éticos e personagens que vivem sob pressão em hospitais movimentados.

No streaming, não faltam opções que misturam medicina, romance e até suspense, ideais para maratonar sem pressa. Pensando nisso, reunimos 6 séries médicas imperdíveis para você assistir durante o fim de semana e mergulhar em enredos cheios de adrenalina e emoção.

1. Pulso (2025) – Netflix

Pulso é uma série médica da Netflix ambientada em Miami, que acompanha o intenso cotidiano de um pronto-socorro de alta complexidade. A trama segue Danny Simms (Willa Fitzgerald), residente que assume o posto de chefe de residentes após a suspensão de seu superior, justamente quando um furacão ameaça a cidade e sobrecarrega o hospital. Entre emergências, romances complicados e dilemas éticos, a equipe precisa enfrentar a pressão constante de salvar vidas enquanto lida com seus próprios conflitos pessoais.

2. Sutura (2024) – Prime Video

Com Cláudia Abreu no papel da renomada cirurgiã Dra. Mancini, Sutura traz um drama envolvente sobre uma médica em crise que se vê envolvida no mundo do crime ao lado de um residente brilhante da periferia de São Paulo, Ícaro (Humberto Morais). A série conta com oito episódios e equilibra bem o realismo médico com reviravoltas emocionantes.

3. Plantão Médico (1994-2009) – HBO Max

Clássico absoluto do gênero, ER retrata o dia a dia de um hospital de Chicago, trazendo tramas que misturam emergências médicas e dramas pessoais dos personagens. Com 15 temporadas e 331 episódios, a série ajudou a moldar o formato das produções do gênero e revelou nomes como Noah Wyle e George Clooney.

4. The Pitt (2025) – HBO Max

Criada por John Wells e R. Scott Gemmill, The Pitt acompanha um pronto-socorro em Pittsburgh, liderado pelo Dr. Michael “Robby” Robinavitch (Noah Wyle). Com um formato dinâmico onde cada episódio representa uma hora de plantão, a série mergulha na pressão extrema vivida pelos profissionais da saúde, explorando dilemas pessoais e os desafios do sistema médico norte-americano.

5. Heróis de Plantão (2025) – Netflix

Para quem gosta de séries coreanas, Heróis de Plantão é uma ótima pedida. A comédia dramática acompanha Baek Kang-hyuk (Ju Ji-hoon), um cirurgião brilhante que traz experiências nada convencionais de zonas de combate para um hospital universitário em crise. Com humor e emoção na medida certa, a série é uma abordagem refrescante ao gênero.

6. Doc – Uma nova vida (2020-) – Prime Video

Inspirada em uma história real, Doc – Uma nova vida acompanha o Dr. Andrea Fanti (Luca Argentero), que perde a memória dos últimos 12 anos após um trauma neurológico. Ele precisa reaprender a exercer a medicina, ao mesmo tempo em que redescobre sua própria história. Com três temporadas e 48 episódios, a série é uma combinação envolvente de drama hospitalar e jornada pessoal.

