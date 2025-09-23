Camila Queiroz pode voltar a trabalhar com Walcyr Carrasco: "Fase de negociações"
O aguardado retorno da dupla? Atriz revela empolgação com a possibilidade de ser protagonista em novela das 21h do autor renomado.
Clique aqui e escute a matéria
É um sonho que pode se tornar realidade. A atriz Camila Queiroz revelou que está em negociação com a Globo para uma nova parceria com o autor Walcyr Carrasco.
A dupla conquistou grande reconhecimento após os sucessos de Verdades Secretas (2015) e Êta Mundo Bom! (2016). A notícia rapidamente animou os fãs, que já aguardam ansiosamente o reencontro profissional.
Camila Queiroz negocia retorno à Globo
A própria Camila Queiroz confirmou a negociação durante uma entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. A atriz demonstrou empolgação com a possibilidade:
"Fiquei muito feliz com o convite! Fiquei empolgada quando ele me ligou e contou um pouco da história. Atuar como protagonista de uma novela das 21h é um sonho. Estamos em fase de negociações".
Quando a novela de Walcyr Carrasco vai estrear?
A previsão é que a nova novela das nove chegue às telinhas em maio de 2026, sucedendo Três Graças.