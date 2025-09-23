fechar
Celebridades | Notícia

Camila Queiroz pode voltar a trabalhar com Walcyr Carrasco: "Fase de negociações"

O aguardado retorno da dupla? Atriz revela empolgação com a possibilidade de ser protagonista em novela das 21h do autor renomado.

Por Bianca Tavares Publicado em 23/09/2025 às 10:02
Imagem de Camila Queiroz e Walcyr Carrasco
Imagem de Camila Queiroz e Walcyr Carrasco - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

É um sonho que pode se tornar realidade. A atriz Camila Queiroz revelou que está em negociação com a Globo para uma nova parceria com o autor Walcyr Carrasco.

A dupla conquistou grande reconhecimento após os sucessos de Verdades Secretas (2015) e Êta Mundo Bom! (2016). A notícia rapidamente animou os fãs, que já aguardam ansiosamente o reencontro profissional.

Camila Queiroz negocia retorno à Globo

A própria Camila Queiroz confirmou a negociação durante uma entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. A atriz demonstrou empolgação com a possibilidade:

Leia Também

"Fiquei muito feliz com o convite! Fiquei empolgada quando ele me ligou e contou um pouco da história. Atuar como protagonista de uma novela das 21h é um sonho. Estamos em fase de negociações".

Quando a novela de Walcyr Carrasco vai estrear?

A previsão é que a nova novela das nove chegue às telinhas em maio de 2026, sucedendo Três Graças.

Leia também

Grávida, Camila Queiroz revela se recusou convite para nova novela de Walcyr Carrasco na Globo
Camila Queiroz

Grávida, Camila Queiroz revela se recusou convite para nova novela de Walcyr Carrasco na Globo
Margareth Serrão, mãe de Virginia, irá desfilar no Carnaval 2026
Celebridades

Margareth Serrão, mãe de Virginia, irá desfilar no Carnaval 2026

Compartilhe

Tags