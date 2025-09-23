Camila Queiroz pode voltar a trabalhar com Walcyr Carrasco: "Fase de negociações"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O aguardado retorno da dupla? Atriz revela empolgação com a possibilidade de ser protagonista em novela das 21h do autor renomado.

É um sonho que pode se tornar realidade. A atriz Camila Queiroz revelou que está em negociação com a Globo para uma nova parceria com o autor Walcyr Carrasco.

A dupla conquistou grande reconhecimento após os sucessos de Verdades Secretas (2015) e Êta Mundo Bom! (2016). A notícia rapidamente animou os fãs, que já aguardam ansiosamente o reencontro profissional.

Camila Queiroz negocia retorno à Globo

A própria Camila Queiroz confirmou a negociação durante uma entrevista à coluna Play, do jornal O Globo. A atriz demonstrou empolgação com a possibilidade:

"Fiquei muito feliz com o convite! Fiquei empolgada quando ele me ligou e contou um pouco da história. Atuar como protagonista de uma novela das 21h é um sonho. Estamos em fase de negociações".

Quando a novela de Walcyr Carrasco vai estrear?

A previsão é que a nova novela das nove chegue às telinhas em maio de 2026, sucedendo Três Graças.