Grávida, Camila Queiroz revela se recusou convite para nova novela de Walcyr Carrasco na Globo
Camila Queiroz, que está na reta final da gravidez, à espera da sua primeira filha, fruto do casamento com o ator Klebber Toledo, continua cotada para viver a protagonista da próxima novela das nove de Walcyr Carrasco, na Globo.
Com o título provisório de Quem Ama, Cuida, a trama está programada para entrar no ar após Três Graças, de Aguinaldo Silva, que estreia no dia 17 de outubro, no lugar do remake de Vale Tudo, de Manuela Dias.
Em entrevista ao jornal O Globo, Camila Queiroz admitiu que está em processo de conversas com a Globo para integrar o elenco da futura novela. “Muito feliz com o convite. Fiquei empolgada quando ele me ligou e contou um pouco da história. Atuar como protagonista na novela das 21h é um sonho. Estamos em fase de negociações”, disse ela.
Grávida, Camila Queiroz possui parto previsto para o início de dezembro. Ela, inclusive, ainda foi convidada para a nova temporada de Beleza Fatal, na HBO Max, em que interpretou a grande protagonista. Inicialmente, ela aceitou o convite, mas, por ora, não assinou contrato.
