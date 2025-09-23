Esposa de Amado Batista fala sobre planos de gravidez e meio a rumores de crise
Calita Franciele fez um balanço em torno dos primeiros meses de casamento com Amado Batista. A modelo e ex-Miss Mato Grosso deu detalhes das expectativas e desafios da união com o cantor, oficializada em março.
Em entrevista à revista Quem, a jovem esposa do artista admitiu que se considera ciumenta, mas ressalta: “Falar sobre isso me faz recordar várias lembranças, e eu sou ciumenta, viu, mas das fãs, por incrível que pareça, não sinto ciúmes”, iniciou.
Alvos de rumores acerca de crise no casamento, a esposa de Amado Batista admitiu que sente incômodo pelas especulações criadas. “Só fico chateada porque algumas pessoas acreditam, quando, na verdade, isso não existe. Nada mais é do que uma invenção da cabeça das pessoas que estão atrás de mídia, sem se preocuparem com o sentimento das pessoas que estão sendo apontadas e até criticadas. Mas, enfim, normalmente falar mal que dá ibope”, disse.
Apesar dos mais de 50 anos de diferença de idade, Calita Franciele afirmou que não descarta se tornar mãe de primeira viagem com o amado, mas não faz parte dos seus planos. “Sim, já conversamos sobre esse assunto e chegamos a um consenso. Não está nos planos”, revelou.
