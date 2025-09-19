Esposa de Amado Batista detalha intimidades no casamento com o cantor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Calita Franciele, esposa de Amado Batista, abriu o jogo sobre o relacionamento com o cantor, de quem se casou em março deste ano. A ex-Miss Universo Mato Grosso 2024 relatou as mudanças que ocorreram em sua rotina desde então.

Em entrevista à revista Quem, a modelo relatou que sua vida “mudou totalmente, por completo”. Atualmente, eles moram em um condomínio, mas sempre que possível, vão à fazenda do cantor. “Cresci na zona rural, onde a simplicidade sempre reinou, e hoje isso faz parte de quem sou, amo viver assim e felizmente meu esposo é da mesma forma”, explicou.

Calita se define como uma esposa “carinhosa, honesta, fiel, parceira e que tenta sempre cuidar dele da melhor forma possível“, assim como ele faz com ela, destaca. Apaixonada, ela surpreendeu ao detalhar a intimidade do casamento, e apontou que a autenticidade de Amado Batista a conquistou.

“Quando eu já não queria mais sair do lado dele e todos os outros homens começaram a se tornar invisíveis aos meus olhos“, disse ela, que acrescentou, ainda, que “não tem nada melhor do que estar ao lado de quem amamos descobrindo um mundo novo”.

VEJA MAIS: Amado Batista revela sobre regras no casamento com modelo 52 anos mais nova

O post Esposa de Amado Batista detalha intimidades no casamento com o cantor foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.