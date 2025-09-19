Esposa de Amado Batista detalha intimidades no casamento com o cantor
Calita Franciele, esposa de Amado Batista, abriu o jogo sobre o relacionamento com o cantor, de quem se casou em março deste ano. A ex-Miss Universo Mato Grosso 2024 relatou as mudanças que ocorreram em sua rotina desde então.
Em entrevista à revista Quem, a modelo relatou que sua vida “mudou totalmente, por completo”. Atualmente, eles moram em um condomínio, mas sempre que possível, vão à fazenda do cantor. “Cresci na zona rural, onde a simplicidade sempre reinou, e hoje isso faz parte de quem sou, amo viver assim e felizmente meu esposo é da mesma forma”, explicou.
Calita se define como uma esposa “carinhosa, honesta, fiel, parceira e que tenta sempre cuidar dele da melhor forma possível“, assim como ele faz com ela, destaca. Apaixonada, ela surpreendeu ao detalhar a intimidade do casamento, e apontou que a autenticidade de Amado Batista a conquistou.
“Quando eu já não queria mais sair do lado dele e todos os outros homens começaram a se tornar invisíveis aos meus olhos“, disse ela, que acrescentou, ainda, que “não tem nada melhor do que estar ao lado de quem amamos descobrindo um mundo novo”.
