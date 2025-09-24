Fenômeno no streaming, Chiquititas deixa o catálogo da Netflix; saiba quando!
Disponível no catálogo da Netflix desde novembro de 2015, Chiquititas, um dos maiores sucessos do SBT, produzida entre 2013 e 2015, vai deixar a plataforma de streaming em algumas semanas. A saída está marcada para o dia 20 de outubro.
De acordo com informações do jornal Folha de São Paulo, o SBT e a Netflix decidiram não renovar o acordo para veiculação das obras do canal no streaming. No entanto, o canal tem conversas avançadas com o Disney+, para Chiquititas ser incluída no canal.
Na Netflix, Chiquititas era um verdadeiro fenômeno de audiência. Em 2023, a novelinha infantil foi o produto brasileiro mais assistido daquele ano, com 162 milhões de horas assistidas.
Para se ter noção do tamanho do sucesso da história das meninas do Orfanato Raio de Luz, Chiquititas chegou a superar séries populares como Stranger Things, The Crown, Bridgerton e o fenômeno coreano Round 6.
