SBT confirma lançamento de canal de notícias liderado por ministro de Bolsonaro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

O SBT está se preparando para uma nova e audaciosa empreitada! O Grupo Silvio Santos aprovou na última segunda-feira (22), o lançamento de um novo canal de notícias, intitulado SBT News, que deve entrar em plena operação ainda nesta segundo semestre.

Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel e ex-ministro das Comunicações durante o governo de Jair Bolsonaro, é quem estará à frente do projeto.

A novidade foi anunciada pela colunista Monica Bergamo, da Folha de São Paulo. A reportagem contou que o canal será oferecido pelas operadoras da TV Paga e terá programação 24 horas por dia, sete dias por semana.

“O SBT News nasce para competir em igualdade de condições com os principais players do mercado de notícias. Nossa meta é estar entre as maiores referências de jornalismo do país”, disse Ana Karina Bortoni, CEO do Grupo Silvio Santos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br