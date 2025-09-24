SBT confirma lançamento de canal de notícias liderado por ministro de Bolsonaro
O SBT está se preparando para uma nova e audaciosa empreitada! O Grupo Silvio Santos aprovou na última segunda-feira (22), o lançamento de um novo canal de notícias, intitulado SBT News, que deve entrar em plena operação ainda nesta segundo semestre.
Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel e ex-ministro das Comunicações durante o governo de Jair Bolsonaro, é quem estará à frente do projeto.
A novidade foi anunciada pela colunista Monica Bergamo, da Folha de São Paulo. A reportagem contou que o canal será oferecido pelas operadoras da TV Paga e terá programação 24 horas por dia, sete dias por semana.
“O SBT News nasce para competir em igualdade de condições com os principais players do mercado de notícias. Nossa meta é estar entre as maiores referências de jornalismo do país”, disse Ana Karina Bortoni, CEO do Grupo Silvio Santos.
