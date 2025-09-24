fechar
Observatório da Tv | Notícia

SBT confirma lançamento de canal de notícias liderado por ministro de Bolsonaro

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 24/09/2025 às 8:53

Clique aqui e escute a matéria

O SBT está se preparando para uma nova e audaciosa empreitada! O Grupo Silvio Santos aprovou na última segunda-feira (22), o lançamento de um novo canal de notícias, intitulado SBT News, que deve entrar em plena operação ainda nesta segundo semestre.

Fábio Faria, marido de Patrícia Abravanel e ex-ministro das Comunicações durante o governo de Jair Bolsonaro, é quem estará à frente do projeto.

A novidade foi anunciada pela colunista Monica Bergamo, da Folha de São Paulo. A reportagem contou que o canal será oferecido pelas operadoras da TV Paga e terá programação 24 horas por dia, sete dias por semana.

“O SBT News nasce para competir em igualdade de condições com os principais players do mercado de notícias. Nossa meta é estar entre as maiores referências de jornalismo do país”, disse Ana Karina Bortoni, CEO do Grupo Silvio Santos.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br

Leia também

Qual jogo vai passar na SBT hoje (23/09)? Confira a programação completa
Programação Completa

Qual jogo vai passar na SBT hoje (23/09)? Confira a programação completa
A Fazenda: Dudu Camargo quebra regra e leva puxão de orelha: “Proibido”
A Fazenda

A Fazenda: Dudu Camargo quebra regra e leva puxão de orelha: “Proibido”

Compartilhe

Tags