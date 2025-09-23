Qual jogo vai passar na SBT hoje (23/09)? Confira a programação completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A emissora brasileira ecuperou a tradição das transmissões esportivas e exibe apenas um confronto importante no calendário do futebol mundial

Nesta terça-feira, 23 de setembro de 2025, a Sul-Americana agita a programação esportiva do SBT. A emissora exibirá apenas uma partida ao vivo, com transmissão pelo canal, site da rede e YouTube do SBT Sports.

Às 21h30, o Fluminense recebe o Lanús em confronto de volta das quartas de final da Sul-Americana, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Programação da SBT (23/09/2025)

07:35 – SBT Manhã

08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá

09:30 – Primeiro Impacto

11:00 – Alô, Você

14:00 – Maria do Bairro

14:45 – Rubi

15:30 – Fofocalizando

16:45 – Casos de Família

17:30 – Aqui Agora

18:30 – Coração Indomável

19:45 – SBT Brasil

20:30 – As Filhas da Senhora Garcia

21:15 – CONMEBOL Sudamericana: Fluminense x Lanús

23:15 – Programa do Ratinho

00:15 – The Noite com Danilo Gentili

01:15 – Operação Mesquita

02:00 – SBT Podnight

02:45 – SBT Notícias

04:45 – SBT Manhã

Como assistir ao canal do YouTube do SBT Sports

O SBT Sports oferece uma cobertura completa de eventos esportivos, incluindo a Copa Sul-Americana, com transmissões ao vivo e conteúdo exclusivo.