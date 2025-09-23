fechar
Qual jogo vai passar na SBT hoje (23/09)? Confira a programação completa

A emissora brasileira ecuperou a tradição das transmissões esportivas e exibe apenas um confronto importante no calendário do futebol mundial

Por João Victor Tavares Publicado em 23/09/2025 às 5:00
Tiago Leifert é o principal narrador esportivo do SBT
Tiago Leifert é o principal narrador esportivo do SBT - Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira, 23 de setembro de 2025, a Sul-Americana agita a programação esportiva do SBT. A emissora exibirá apenas uma partida ao vivo, com transmissão pelo canal, site da rede e YouTube do SBT Sports.

Às 21h30, o Fluminense recebe o Lanús em confronto de volta das quartas de final da Sul-Americana, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

Programação da SBT (23/09/2025)

  • 07:35 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Alô, Você
  • 14:00 – Maria do Bairro
  • 14:45 – Rubi
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – Casos de Família
  • 17:30 – Aqui Agora
  • 18:30 – Coração Indomável
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 20:30 – As Filhas da Senhora Garcia
  • 21:15 – CONMEBOL Sudamericana: Fluminense x Lanús
  • 23:15 – Programa do Ratinho
  • 00:15 – The Noite com Danilo Gentili
  • 01:15 – Operação Mesquita
  • 02:00 – SBT Podnight
  • 02:45 – SBT Notícias
  • 04:45 – SBT Manhã

Como assistir ao canal do YouTube do SBT Sports

O SBT Sports oferece uma cobertura completa de eventos esportivos, incluindo a Copa Sul-Americana, com transmissões ao vivo e conteúdo exclusivo.

  • Passo 1: Abra o YouTube no computador ou no aplicativo do seu celular/tablet.
  • Passo 2: Na barra de pesquisa, digite “SBT Sports” e pressione Enter.
  • Passo 3: Clique no canal oficial do SBT Sports (geralmente com o selo de verificação ).
  • Passo 4: Para transmissões ao vivo, veja se há uma live ativa na página inicial do canal e clique nela.
  • Passo 5: Para receber notificações de novos vídeos ou partidas ao vivo, clique em “Inscrever-se” e depois no sininho .
  • Passo 6: Aproveite a transmissão ao vivo ou os conteúdos exclusivos do canal.

