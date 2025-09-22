fechar
Entretenimento | Notícia

Resumo das novelas, 23.09: Rubi diz que não casaria com Alessandro em 'Rubi'

Rubi descobre que Alessandro estuda na universidade por causa de uma bolsa e diz que não se casaria com um homem pobre. Confira o resumo das novelas

Por JC Publicado em 22/09/2025 às 12:34
Novela Rubi
Novela Rubi - REPRODUÇÃO

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro

Soraya surpreende Luís Fernando e Fernando com sua volta. Ela inventa uma história sobre a própria morte e pede perdão. Luís Fernando esconde de Maria o reencontro. Vitória pede que Soraya continue morta para a família. Esperança desconfia de seu envolvimento na morte do pai. Maria e Soraya se enfrentam, e Vitória expulsa a vilã. Mais tarde, Soraya comemora o sucesso de sua farsa e planeja vingança usando Nandinho, que fica fascinado por ela. Maria alerta Luís Fernando de que Soraya voltou para se vingar.

(14h45) Rubi

Artur finalmente concorda com o casamento de Heitor e Maribel. Alessandro está a ponto de fazer amor com Rubi, mas ela diz que só se entregará para o homem que se casar com ela. Artur diz a Rubi que Alessandro, apesar de não ter dinheiro, conseguiu estudar na melhor universidade de Nova Iorque graças a uma bolsa. Rubi, furiosa, procura Alessandro e lhe dá uma bofetada. Inconformada com a situação econômica do rapaz ela exige uma explicação por não ter lhe dito a verdade e diz que apesar de estar apaixonada por ele jamais se casaria com um homem pobre. Rosário recrimina Rubi por ter terminado seu namoro com Alessandro e pergunta que tipo de mulher ela é que não dá valor aos sentimentos. A conversa com Rubi deixa Rosário nervosa e ela desmaia. Heitor socorre a mãe de Rubi e a tranquiliza. Rubi abraça Heitor e Alessandro os surpreende.

(20h30) As Filhas da Senhora Garcia

Os irmãos Portilla, instigados por Paula, acusam Mar de tentativa de homicídio contra Luis. Ofelia e Valeria descobrem que Mar está presa pela suposta tentativa de homicídio de Luis e buscam provar sua inocência.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Cemre telefona para Nurten e pede para que proteja Nedim, pois o rapaz sente sua ausência. O empresário e o primogênito buscam pistas para provar a inocência dele e do motorista. Ceren ignora as tentativas de reaproximação de Neriman. Seniz questiona Cenk sobre o suposto romance com Cemre. As irmãs discutem por causa da notícia. Sob pressão, Agah passa mal em seu escritório. Nedim revela ao tio a verdade referente à saída de Cemre e de seus parentes da propriedade, responsabilizando Seniz, posteriormente confrontada pelo marido. Ceren desconfia de uma possível gravidez. Civan é liberado da cadeia.

RECORD – CANAL 9

(21h) A Vida de Jó

Discutindo sobre o futuro, os filhos de Jacó são pegos de surpresa com um reencontro. Com os ânimos alterados, a situação entre Jó e Raquel chega a um ponto crítico.

(22h) Reis

De volta ao palácio, Davi ordena que tragam o filho de Jônatas até o local. Após batalhas difíceis, Urias volta da guerra. Bateseba toma coragem e tenta uma reconciliação com o marido. Hagite e Mical confrontam Davi sobre noite em que ele esteve com a neta de Aitofel. O rei fica tenso por conta da desconfiança, já que ele cometeu adultério com Bateseba.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!

Zulma abriga Carmem para não ser chantageada. Dita e Joaquim deixam a pensão de Margarida, e Quincas anuncia que voltará para o sítio. Carmem diz a Zulma que ela se apaixonará por um homem que gosta de outra. Celso afirma a Olga e Araújo que fechou seu coração para o amor. Anabela presenteia Estela por seu aniversário. Margarida diz a Haydée que Lúcio afirma não ser seu pai. Cunegundes garante a Asdrúbal que comprará o sítio de Candinho de volta. Candinho conta a Samir que pediu para Sabiá investigar o paradeiro de seu pai. Simbá consegue afastar Aladim de Anabela. Dirce hesita em receber Joaquim em sua escola, por se tratar do filho de uma mulher desquitada. Candinho e Samir garantem a Celso que encontrarão o pai do menino.

(19h40) Dona de Mim

Pam alerta Marlon sobre a demissão de Kami. Isabela conta a Filipa que está sem dinheiro, e cobra apoio da filha. Kami desabafa com Leo sobre o crime do qual foi vítima, e ambas decidem ir até a delegacia. Kami faz seu depoimento a Renata, e Leo e Marlon a apoiam. Isabel registra quando Nina fala sobre a medicação de Filipa. Leo e Samuel discutem por conta de Sofia. Jaques conversa com Isabela sobre suas intenções com Filipa.

(21h20) Vale Tudo

Odete observa a medicação usada por Marco Aurélio. Seguindo sugestão de Bartolomeu e da Tomorrow, Raquel grava um vídeo para acalmar as manifestações na internet geradas por causa da postagem de Maria de Fátima. Freitas troca mensagens com Eugênio. Odete planeja sabotar a medicação de Marco Aurélio. Dona Lu avisa a Cecília e a Laís que, na padaria, perguntaram sobre elas e Sarita. Luiz se apresenta a Cecília como pai de Sarita. Laís fica revoltada quando Luiz manifesta desejo de ver a filha. Odete recebe do químico o remédio que ela encomendou. César chega com dor de cabeça e pega o remédio que o químico deu para Odete.

