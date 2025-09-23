A Fazenda: Dudu Camargo quebra regra e leva puxão de orelha: “Proibido”

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dudu Camargo continua causando dentro de A Fazenda 17! Desta vez, o ex-apresentador do SBT levou uma bronca da produção, por quebrar regras do reality show da Record, enquanto relembrava seus tempos como apresentador, em uma conversa com Fabiano, Toninho Tornado e Luiz Mesquita.

No papo, Dudu relembrou alguns momentos em que esteve ao lado de Silvio Santos, que foi o grande responsável por sua ascensão no mercado artístico. O peão inclusive contou quando passou a ser perseguido dentro do canal.

“Foi a primeira vez que eu vi o Silvio falando um palavrão. Deu um pulo, foi direto para o telefone: ‘p*ta que pariu, não é possível que o jornalismo está fazendo isso com você”, disparou ele.

Logo depois da conversa, a produção de A Fazenda decidiu intervir e fez Dudu Camargo encerrar o papo sobre a concorrência. “Atenção, é proibido falar de outras emissoras”, avisou a produção do reality show da Record.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br