Grande Baile Tribruxo de Harry Potter desembarca em São Paulo em outubro
Evento oficial da franquia promete cenários imersivos, comidas temáticas e produtos exclusivos no Shopping Cidade São Paulo a partir do dia 29.
A magia de Harry Potter chega à Avenida Paulista neste fim de outubro. Pela primeira vez no Brasil, a capital paulista receberá o evento “Harry Potter™: Um Grande Baile Tribruxo”, uma experiência imersiva que recria o clima festivo do icônico Baile de Inverno do filme Harry Potter e o Cálice de Fogo.
A estreia está marcada para 29 de outubro no Shopping Cidade São Paulo, com ingressos a partir de R$130 já disponíveis no site oficial. Clientes Nubank ainda têm 10% de economia na compra.
Como será a experiência
O espaço será transformado em um salão elegante e acolhedor, inspirado diretamente em Hogwarts. Durante cerca de duas horas, os visitantes poderão interagir com anfitriões caracterizados, participar de atividades das casas, experimentar comidas e bebidas temáticas e visitar o Mercado do Baile Tribruxo, com produtos oficiais da saga.
Mesmo quem não gosta de dançar poderá aproveitar o evento, que garante ainda cenários especiais para fotos inesquecíveis.
Dress code e diversão
Embora não seja obrigatório, os fãs são incentivados a se vestir em trajes de gala, uniformes das casas de Hogwarts ou até mesmo levar varinhas e acessórios do universo bruxo.
A ideia é entrar no clima mágico da celebração!
Datas, horários e ingressos
Local: Shopping Cidade São Paulo (Av. Paulista, 1230 – Bela Vista)
A partir de: 29 de outubro
Sessões:
- Terça a quinta: 15h30, 18h e 20h30
- Sexta: 13h30, 16h, 18h30 e 21h
- Sábado e domingo: 11h, 13h30, 16h, 18h30 e 21h
Ingressos: a partir de R$130 (meia entrada disponível)
Vendas: Site Oficial e Fever.
Sobre o evento
“Harry Potter™: Um Grande Baile Tribruxo” é uma produção da Warner Bros. Discovery Global Experiences em parceria com Fever, BeFun Entertainment, Businessland e Governo Federal, via Ministério da Cultura, Lei Rouanet e Nubank.
A proposta é transportar fãs de todas as idades para uma noite inesquecível, celebrando o legado de uma das franquias mais amadas do mundo.