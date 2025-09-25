fechar
Filmes | Notícia

Grande Baile Tribruxo de Harry Potter desembarca em São Paulo em outubro

Evento oficial da franquia promete cenários imersivos, comidas temáticas e produtos exclusivos no Shopping Cidade São Paulo a partir do dia 29.

Por Bianca Tavares Publicado em 25/09/2025 às 7:15
Imagem do Harry Potter™: Um Grande Baile Tribruxo
Imagem do Harry Potter™: Um Grande Baile Tribruxo - Divulgação

A magia de Harry Potter chega à Avenida Paulista neste fim de outubro. Pela primeira vez no Brasil, a capital paulista receberá o evento “Harry Potter™: Um Grande Baile Tribruxo”, uma experiência imersiva que recria o clima festivo do icônico Baile de Inverno do filme Harry Potter e o Cálice de Fogo.

A estreia está marcada para 29 de outubro no Shopping Cidade São Paulo, com ingressos a partir de R$130 já disponíveis no site oficial. Clientes Nubank ainda têm 10% de economia na compra.

Como será a experiência

Divulgação
Imagem do Harry Potter™: Um Grande Baile Tribruxo - Divulgação

O espaço será transformado em um salão elegante e acolhedor, inspirado diretamente em Hogwarts. Durante cerca de duas horas, os visitantes poderão interagir com anfitriões caracterizados, participar de atividades das casas, experimentar comidas e bebidas temáticas e visitar o Mercado do Baile Tribruxo, com produtos oficiais da saga.

Mesmo quem não gosta de dançar poderá aproveitar o evento, que garante ainda cenários especiais para fotos inesquecíveis.

Dress code e diversão

Divulgação
Imagem do Harry Potter™: Um Grande Baile Tribruxo - Divulgação

Embora não seja obrigatório, os fãs são incentivados a se vestir em trajes de gala, uniformes das casas de Hogwarts ou até mesmo levar varinhas e acessórios do universo bruxo.

A ideia é entrar no clima mágico da celebração!

Datas, horários e ingressos

Local: Shopping Cidade São Paulo (Av. Paulista, 1230 – Bela Vista)

A partir de: 29 de outubro

Sessões:

  • Terça a quinta: 15h30, 18h e 20h30
  • Sexta: 13h30, 16h, 18h30 e 21h
  • Sábado e domingo: 11h, 13h30, 16h, 18h30 e 21h

Ingressos: a partir de R$130 (meia entrada disponível)

Vendas: Site Oficial e Fever.

Sobre o evento

Divulgação
Imagem do Harry Potter™: Um Grande Baile Tribruxo - Divulgação

“Harry Potter™: Um Grande Baile Tribruxo” é uma produção da Warner Bros. Discovery Global Experiences em parceria com Fever, BeFun Entertainment, Businessland e Governo Federal, via Ministério da Cultura, Lei Rouanet e Nubank.

A proposta é transportar fãs de todas as idades para uma noite inesquecível, celebrando o legado de uma das franquias mais amadas do mundo.

