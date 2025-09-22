Pernambuco falando para o mundo: Vinheta da Rádio Jornal é destaque na abertura de "O Agente Secreto", com Wagner Moura
Icônica vinheta que já faz parte da memória dos pernambucanos aparece na primeira cena do longa. Filme é cotado para representar o Brasil no Oscar
A icônica vinheta da Rádio Jornal “Pernambuco falando para o mundo” é destaque na cena de abertura de “O Agente Secreto”, filme cotado para representar o Brasil no Oscar 2026.
Na cena inicial do filme, o personagem Marcelo (interpretado por Wagner Moura) aparece sentado no carro sintonizando a rádio.
Logo em seguida começa a tocar a Rádio Jornal, com a vinheta clássica que já faz parte da memória dos pernambucanos: “Pernambuco falando para o mundo”.
Filmado em Recife entre julho e agosto de 2024, “O Agente Secreto” utilizou locações como o Cinema São Luiz, o Ginásio Pernambucano e a Universidade Federal de Pernambuco.
Lançamento no Recife
“O Agente Secreto”, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, teve a estreia antecipada no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz, no Recife.
A exibição aconteceu na noite do dia 10 de setembro e reuniu equipe, elenco e o público.
Antes de estrear oficialmente nos cinemas brasileiros em 6 de novembro, o longa teve exibições em pré-estreia em diversas cidades.
O filme passou por Recife, Brasília, Manaus e Maranhão, e está na agenda de festivais como o CineBH (dia 23), Cine Ceará (dia 24) e o Festival do Rio, com data a ser confirmada.
Prêmios internacionais
“O Agente Secreto” fez bonito na última edição do Festival de Cannes, conquistando prêmios de Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho e Melhor Ator para Wagner Moura.
O filme também levou o Prêmio FIPRESCI (da Federação Internacional de Críticos de Cinema) e o prêmio “Art et Essai”, da AFCAE (Associação Francesa de Cinema d'Art et d'Essai).
Qual é a história de O Agente Secreto?
Em "O Agente Secreto", acompanhamos Marcelo (Wagner Moura), um professor que, em 1977, tenta fugir de um passado misterioso e violento.
Ele troca a agitada São Paulo pela calma de Recife, buscando uma nova vida.
No entanto, sua chegada coincide com a semana de Carnaval, e a paz que ele esperava encontrar logo desaparece.
À medida que o tempo avança, ele percebe que o caos que tanto tentou evitar o perseguiu, e, para piorar, seus novos vizinhos começam a espioná-lo, fazendo com que a cidade que deveria ser seu refúgio se torne uma verdadeira armadilha.