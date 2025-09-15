fechar
Filmes | Notícia

'O Agente Secreto' representará o Brasil na cerimônia do Oscar em 2026

A Academia Brasileira de Cinema fez o anúncio no início da tarde desta segunda-feira (5), durante uma live no YouTube; confira detalhes

Por Laura Martiniano Publicado em 15/09/2025 às 13:10
Wagner Moura em O Agente Secreto
Wagner Moura em O Agente Secreto - Reprodução/Vitrine Filmes

Durante uma live no YouTube, a Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (15) o filme que representará o Brasil no Oscar 2026. O escolhido foi 'O Agente Secreto', longa dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho.

A 98ª cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março de 2026, em Los Angeles.

Shortlist do Oscar

GUILHERMO GARZA E DIVULGAÇÃO
Cenas dos filmes "O Último Azul", "O Agente Secreto" e "Manas" - GUILHERMO GARZA E DIVULGAÇÃO

No dia 8 de setembro, a Academia Brasileira de Cinema havia anunciado seis filmes indicados para disputar a vaga do Oscar. Além de 'O Agente Secreto', estavam “Baby”, de Marcelo Caetano; “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal; “Manas”, de Marianna Brennand; “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho; “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro; e “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi.

Campanha intensa

SIMON FILMES/SECULT FUNDARPE
Pré-estreia de "O Agente Secreto" no Cinema São Luiz, no Recife - SIMON FILMES/SECULT FUNDARPE

Desde o início deste ano 'O Agente Secreto' está trabalhando em uma forte campanha internacional. O longa levou os prêmios de 'Melhor Ator', pelo trabalho de Wagner Moura, e 'Melhor Diretor' no Festival de Cannes e foi selecionado para mais de 20 festivais em todo o mundo.

De acordo com a revista Variety, o filme é um dos favoritos para concorrer ao Oscar. A reportagem de Clayton Davis ressaltou que o longa pode disputar as categorias de atuação, direção, roteiro original e melhor filme.

