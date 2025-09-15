'O Agente Secreto' representará o Brasil na cerimônia do Oscar em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A Academia Brasileira de Cinema fez o anúncio no início da tarde desta segunda-feira (5), durante uma live no YouTube; confira detalhes

Clique aqui e escute a matéria

Durante uma live no YouTube, a Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta segunda-feira (15) o filme que representará o Brasil no Oscar 2026. O escolhido foi 'O Agente Secreto', longa dirigido pelo pernambucano Kleber Mendonça Filho.

A 98ª cerimônia do Oscar está marcada para o dia 15 de março de 2026, em Los Angeles.

Shortlist do Oscar

Cenas dos filmes "O Último Azul", "O Agente Secreto" e "Manas" - GUILHERMO GARZA E DIVULGAÇÃO

No dia 8 de setembro, a Academia Brasileira de Cinema havia anunciado seis filmes indicados para disputar a vaga do Oscar. Além de 'O Agente Secreto', estavam “Baby”, de Marcelo Caetano; “Kasa Branca”, de Luciano Vidigal; “Manas”, de Marianna Brennand; “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho; “O Último Azul”, de Gabriel Mascaro; e “Oeste Outra Vez”, de Erico Rassi.

Campanha intensa

Pré-estreia de "O Agente Secreto" no Cinema São Luiz, no Recife - SIMON FILMES/SECULT FUNDARPE

Desde o início deste ano 'O Agente Secreto' está trabalhando em uma forte campanha internacional. O longa levou os prêmios de 'Melhor Ator', pelo trabalho de Wagner Moura, e 'Melhor Diretor' no Festival de Cannes e foi selecionado para mais de 20 festivais em todo o mundo.

De acordo com a revista Variety, o filme é um dos favoritos para concorrer ao Oscar. A reportagem de Clayton Davis ressaltou que o longa pode disputar as categorias de atuação, direção, roteiro original e melhor filme.