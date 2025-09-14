fechar
Celebridades | Notícia

Fernanda Torres esclarece polêmica com filme "Manas" e declara apoio a "O Agente Secreto"

A atriz destacou a qualidade do cinema brasileiro, mas afirmou que O Agente Secreto deve ser o escolhido para o Oscar 2026. Veja mais

Por Alice Lins Publicado em 14/09/2025 às 19:50
Fernanda Torres, atriz
Fernanda Torres, atriz - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

Em vídeo publicado neste domingo (14) no Instagram, a atriz Fernanda Torres, indicada ao Oscar, comentou a repercussão de sua postagem anterior elogiando o filme Manas, de Marianna Brennand.

A menção ao longa gerou debate, já que ele está na disputa para ser o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema como representante do Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.

Caso seja selecionado, Manas deixaria de fora O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, atualmente favorito.

Fernanda explicou que sua publicação foi apenas uma manifestação de apoio ao reconhecimento de uma produção nacional e destacou a qualidade da atual safra do cinema brasileiro.

Apesar do elogio a Manas, a atriz afirmou que acredita que O Agente Secreto deve ser o indicado, ressaltando sua forte repercussão internacional, o fato de ter sido o filme mais premiado no Festival de Cannes deste ano e a importância do trabalho de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura.

Confira o vídeo:

Leia também

O Agente Secreto une thriller e ação à identidade recifense com muita autenticidade
CRÍTICA

O Agente Secreto une thriller e ação à identidade recifense com muita autenticidade
"O Agente Secreto" tem easter egg de "Retratos Fantasmas", também de Kleber Mendonça Filho
CINEMA

"O Agente Secreto" tem easter egg de "Retratos Fantasmas", também de Kleber Mendonça Filho

Compartilhe

Tags