Fernanda Torres esclarece polêmica com filme "Manas" e declara apoio a "O Agente Secreto"

A atriz destacou a qualidade do cinema brasileiro, mas afirmou que O Agente Secreto deve ser o escolhido para o Oscar 2026. Veja mais

Em vídeo publicado neste domingo (14) no Instagram, a atriz Fernanda Torres, indicada ao Oscar, comentou a repercussão de sua postagem anterior elogiando o filme Manas, de Marianna Brennand.

A menção ao longa gerou debate, já que ele está na disputa para ser o escolhido pela Academia Brasileira de Cinema como representante do Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.

Caso seja selecionado, Manas deixaria de fora O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, atualmente favorito.

Fernanda explicou que sua publicação foi apenas uma manifestação de apoio ao reconhecimento de uma produção nacional e destacou a qualidade da atual safra do cinema brasileiro.

Apesar do elogio a Manas, a atriz afirmou que acredita que O Agente Secreto deve ser o indicado, ressaltando sua forte repercussão internacional, o fato de ter sido o filme mais premiado no Festival de Cannes deste ano e a importância do trabalho de Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura.

Confira o vídeo:

