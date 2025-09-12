"O Agente Secreto" tem easter egg de "Retratos Fantasmas", também de Kleber Mendonça Filho

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Longa de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura esconde referência a Retratos Fantasmas e já foi percebido pelos fãs nas redes sociais

Clique aqui e escute a matéria

A internet não deixa escapar nada! E foi assim que um detalhe curioso em O Agente Secreto, novo longa do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, acabou chamando a atenção dos fãs. Estrelado por Wagner Moura, o filme guarda uma referência escondida a Retratos Fantasmas, documentário lançado pelo diretor em 2023.

A descoberta surgiu após um usuário do X (ex-Twitter) compartilhar uma cena em que Recife aparece retratada no longa.

Em uma ponte, é possível notar a presença de um homem misterioso já visto em uma fotografia exibida em Retratos Fantasmas. Surpreso com a percepção precoce, Kleber Mendonça respondeu com bom humor: “O filme nem estreou e tu já viu isso? Tacaporra”.

Dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto estreia no Brasil em 6 de novembro de 2025. A distribuição é da Vitrine Filmes.