"O Agente Secreto" tem easter egg de "Retratos Fantasmas", também de Kleber Mendonça Filho
Longa de Kleber Mendonça Filho com Wagner Moura esconde referência a Retratos Fantasmas e já foi percebido pelos fãs nas redes sociais
A internet não deixa escapar nada! E foi assim que um detalhe curioso em O Agente Secreto, novo longa do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, acabou chamando a atenção dos fãs. Estrelado por Wagner Moura, o filme guarda uma referência escondida a Retratos Fantasmas, documentário lançado pelo diretor em 2023.
A descoberta surgiu após um usuário do X (ex-Twitter) compartilhar uma cena em que Recife aparece retratada no longa.
Em uma ponte, é possível notar a presença de um homem misterioso já visto em uma fotografia exibida em Retratos Fantasmas. Surpreso com a percepção precoce, Kleber Mendonça respondeu com bom humor: “O filme nem estreou e tu já viu isso? Tacaporra”.
Dirigido e roteirizado por Kleber Mendonça Filho, O Agente Secreto estreia no Brasil em 6 de novembro de 2025. A distribuição é da Vitrine Filmes.