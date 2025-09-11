Recife visto por imigrantes asiáticos é tema do filme Dormir de Olhos Abertos, que estreia nesta quinta (11)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Dormir de Olhos Abertos recebeu elogios da crítica internacional por sua abordagem sensível e poética dos desafios enfrentados por imigrantes

Nesta quinta-feira (11), estreia nos cinemas brasileiros o aclamado filme "Dormir de Olhos Abertos", uma coprodução entre Brasil, Taiwan, Argentina e Alemanha.

Dirigido pela cineasta alemã Nele Wohlatz e produzido por Kleber Mendonça Filho e Emilie Lesclaux, o longa teve sua estreia mundial no Festival de Berlim 2024, onde conquistou o prêmio da Federação Internacional de Críticos de Cinema (FIPRESCI) na seleção Encontros.

Recife como cenário e protagonista

Gravado integralmente no Recife, o filme apresenta a cidade pernambucana sob uma perspectiva única: a de imigrantes asiáticos que, ao chegarem ao Brasil, enfrentam o desafio de se adaptar a uma cultura e língua desconhecidas.

A trama acompanha três personagens principais: Kai, uma jovem taiwanesa que chega ao Recife após um término amoroso; Fu Ang, um vendedor de guarda-chuvas; e Xiaoxin, um trabalhador chinês em um arranha-céu de luxo.

Suas histórias se entrelaçam por meio de encontros e desencontros, revelando as complexidades da experiência do estrangeiro em terras pernambucanas.

O Recife, com suas praias, ruas movimentadas e o calor característico, ganha uma conotação diferente através dos olhos dos protagonistas.

O cenário, antes acolhedor, se torna distante e quase impenetrável, refletindo a sensação de deslocamento e pertencimento dos imigrantes. Essa abordagem oferece ao público brasileiro, especialmente aos recifenses, a oportunidade de ver sua cidade através de uma visão estrangeira, muitas vezes marcada por mal-entendidos e desafios culturais.

Elenco multicultural e narrativa envolvente

O elenco é composto por atores de diversas nacionalidades, incluindo Liao Kai Ro (Kai), Wang Shin-Hong (Fu Ang), Chen Xiao Xin (Xiaoxin) e o argentino Nahuel Pérez Biscayart (Leo).

A direção de fotografia é assinada por Roman Kasseroller, e a montagem por Yann-shan Tsai e Ana Godoy. A produção destaca-se pela diversidade linguística, com diálogos em mandarim, português, espanhol, inglês e alemão, enriquecendo a experiência cinematográfica.

Reconhecimento internacional

Dormir de Olhos Abertos recebeu elogios da crítica internacional por sua abordagem sensível e poética dos desafios enfrentados por imigrantes.

A curadora Tatiana Braun, do Goethe-Institut, destacou que o filme apresenta uma metáfora do desenraizamento dos protagonistas e de sua comunidade que se formou aleatoriamente, utilizando o ambiente do aquário como símbolo dessa experiência.

A produção também foi exibida em festivais renomados como IndieLisboa, Karlovy Vary, San Sebastián, Mostra de São Paulo e Festival do Rio, onde teve sessão especial apresentada por Kleber Mendonça Filho.

Sessões nos cinemas

Dormir de Olhos Abertos estreia oficialmente nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (11), dentro da programação da Sessão Vitrine Petrobras.

Os ingressos já estão disponíveis nas bilheteiras e plataformas online. Para mais informações sobre sessões e locais de exibição, consulte a programação local ou o site oficial do filme.