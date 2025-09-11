ART.PE 2025: 4ª edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco reúne galerias do Brasil e do mundo
Evento que mistura arte e cultura chega à quarta edição com cerca de 40 expositores e expectativa de mais de 15 mil pessoas na feira.
Clique aqui e escute a matéria
Entre os dias 8 e 12 de outubro, o Recife Expo Center recebe a 4ª edição da Feira de Arte Contemporânea de Pernambuco, ART.PE, com galerias de todo o Brasil e do mundo.
A exposição contará com 40 expositores, reunindo uma diversidade de temas que vão desde arte contemporânea, lojas de museu e trabalhos independentes, até espaços dedicados à culinária e ao mobiliário exclusivo.
Mais do que um espaço voltado à produção artística, a ART.PE se consolida como um símbolo de negócios e colecionismo, apresentando visões nacionais e internacionais dentro do território pernambucano.
Nova edição e expectativas
Em 2025, o evento chega à quarta edição com expectativa de receber mais de 15 mil pessoas nos cinco dias de feira, mantendo o espírito de colecionismo, institucionalidade e curadoria.
Atualmente, São Paulo é a segunda cidade com maior número de galerias presentes na ART.PE, com 11 representantes: Galeria Lume, Aura Galeria, Galleria Continua, Galeria Base, Lança Galeria, Sculpt Galeria, Andrea Rehder Arte Contemporânea, Galeria Tato, Galeria 18, Selo Coletivo e Beco Street Art.
Recife ocupa o primeiro lugar, superando capitais de outros grandes mercados. O trabalho é liderado pela direção da ART.PE, Diogo Viana e Beth da Matta, respectivamente diretor-geral e diretora artística do evento, nomes importantes para o crescimento do mercado de arte no Nordeste.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“A ART.PE não é apenas uma feira, mas uma plataforma de articulação entre galerias, instituições e público. Ao reunir profissionais de várias regiões e países, ampliamos a visibilidade da cena pernambucana e criamos conexões que fortalecem toda a cadeia do setor artístico no Brasil”, reforça Diogo Viana, diretor-geral da ART.PE.