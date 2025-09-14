"Manas" ganha exibição especial em Hollywood com presença de Sean Penn e Julia Roberts
A produção brasileira de Marianna Brennand é pré-selecionada para o Oscar 2026 e reúne talentos da Amazônia. Saiba como rolou a sessão
Por
Alice Lins
Publicado em 14/09/2025 às 19:37
| Atualizado em 14/09/2025 às 19:38
X
Clique aqui e escute a matéria
No último sábado (13), os atores Sean Penn e Julia Roberts receberam membros da Academia de Cinema para uma sessão especial de Manas, longa da diretora Marianna Brennand. O encontro contou ainda com a participação da cineasta e da atriz Dira Paes.
O filme é um dos pré-indicados a representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2026.
A história acompanha Marcielle, adolescente de 13 anos que vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó (PA). Incentivada pelas falas da mãe, ela idealiza a trajetória da irmã mais velha, Claudinha, que deixou a região após conhecer “um homem bom” em uma das balsas locais.
Com o tempo, a menina descobre que suas expectativas não correspondem à realidade e passa a encarar de frente a violência que permeia sua família e as mulheres de sua comunidade.
Rodado na Amazônia, o filme tem no elenco a estreante Jamilli Correa, Dira Paes, Fátima Macedo e Rômulo Braga, além de artistas locais. O roteiro, vencedor do Sam Spiegel International Film Lab, foi escrito por Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Antonia Pellegrino, Camila Agustini e Carolina Benevides.
A equipe criativa inclui ainda Pierre de Kerchove na fotografia, Marcos Pedroso na direção de arte, Isabela Monteiro de Castro na montagem e Kika Lopes no figurino.
Manas marca a estreia de Marianna Brennand na direção de longas-metragens e está disponível no catálogo do Telecine.