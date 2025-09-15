fechar
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado

Por Redação - Observatório da TV Publicado em 15/09/2025 às 7:12
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado
Supercine – Saiba qual filme a TV Globo exibe neste sábado - Observatório da TV

Neste sábado (13), às 01h45, no Supercine, a TV Globo exibe o filme Respect: A História de Aretha Franklin.

Ficha Técnica:

Respect: A História de Aretha Franklin
Título Original: Respect
País de Origem: Americana Ano de Produção: 2025
Diretor: Liesl Tommy
Elenco: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, Marlon Wayans
Classe: Musical, Biografia

Sinopse:

Seguindo a ascensão de Aretha Franklin, Respect é a notável história real da jornada do ícone da música para encontrar sua voz.

