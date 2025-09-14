Filme derivado de Sintonia inicia gravações e traz Nando de volta às telas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

A Netflix anunciou o início das filmagens do aguardado filme derivado de Sintonia, confirmando o retorno de Christian Malheiros como Nando. A primeira imagem oficial já foi divulgada, marcando o começo de uma nova etapa na trajetória do personagem. O projeto é dirigido por Johnny Araújo e tem produção da Gullane.

O longa vai expandir os acontecimentos da série, explorando novos desdobramentos da vida de Nando. Segundo Malheiros, este é um momento especial da carreira: “Estou muito animado com esse novo desafio. Esse personagem ainda tem muito a dizer, e será uma oportunidade incrível de mostrar isso nas telas.”

Criada por KondZilla, Felipe Braga e Guilherme Quintella, a série Sintonia chegou ao fim em sua quinta temporada, quando acompanhamos Nando em mais um corre arriscado, Rita realizando o sonho de se tornar advogada e Doni enfrentando mudanças decisivas em sua gravadora. Agora, o filme promete continuar a história de um dos personagens mais intensos da trama e manter a conexão com os fãs.

As cinco temporadas de Sintonia seguem disponíveis na Netflix, enquanto o longa ainda não tem previsão de estreia.