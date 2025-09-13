Sessão da Tarde – Saiba quais filmes a Globo exibe nesta semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta semana, de segunda a sexta-feira, na faixa das 15 horas, na Sessão da Tarde, a TV Globo exibe filmes para todos os gostos.

Ficha Técnica:

Segunda-feira, 15/09/2025

Sessão da Tarde

Quando Encontrei Você

Título Original: Finding You (2021)

País de Origem: Norte-americana

Ano de Produção: 2020

Diretor: Brian Baugh

Elenco: Jedidiah Goodacre, Katherine McNamara, Rose Reid

Classe: Romance,Comédia

Sinopse

Uma violinista viaja para a Irlanda em busca de inspiração e acaba conhecendo um galã de cinema, que está atrás de uma história de amor para chamar de sua.

Ficha Técnica:

Terça-feira, 16/09/2025

Sessão da Tarde

Juntos para Sempre

Título Original: A Dog’s Journey

País de Origem: Chinesa, Indiana, Americana

Ano de Produção: 2019

Diretor: Gail Mancuso

Elenco: Betty Gilpin; Dennis Quaid; Henry Lau; Josh Gad; Kathryn Prescott; Marg Helgenberger

Classe: Comédia

Sinopse

Bailey vive tranquilamente com Hanna. Um dia, Gloria, aparece sem avisar na vida dos dois com uma notícia surpreendente: Hanna tem uma neta, chamada Clarity.

Ficha Técnica:

Quarta-feira, 17/09/2025

Sessão da Tarde

Viagem 2: A Ilha Misteriosa Título Original: Journey 2: The Mysterious Island

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2012

Diretor: Brad Peyton

Elenco: Michael Caine, Josh Huctherson, Luis Guzman, Vanessa Hudgens, Kristin Davis, Dwayne Johnson

Classe: Aventura

Sinopse

Sean descobre uma mensagem que ele acredita ter sido enviada por seu avô desaparecido. Ele e o padrasto encontram o seu paradeiro em uma ilha

misteriosa.

Ficha Técnica:

Quinta-feira, 18/09/2025

Sessão da Tarde

90 Minutos no Paraíso

Título Original: 90 Minutes In Heaven

País de Origem: Norte-americana

Ano de Produção: 2015

Diretor: Michael Polish

Elenco: Hayden Christensen, Kate Bosworth, Bobby Batson, Hudson Meek, Elizabeth Hunter

Classe: Drama

Um homem envolvido em um horrível acidente de carro é declarado morto, apenas para voltar à vida uma hora e meia depois, afirmando ter visto o céu.

Ficha Técnica:

Sexta-feira, 19/09/2025

Sessão da Tarde

Robin Hood – A Origem

Título Original: Robin Hood

País de Origem: Croata

Ano de Produção: 2018

Diretor: Otto Bathurst

Elenco: Ben Mendelsohn; Eve Hewson; Jamie Dornan; Jamie Foxx; Taron Egerton; Tim Minchin

Classe: Aventura, Ação

Sinopse

Um cruzado endurecido pela batalha e um guerreiro mouro montam uma revolta contra a corrupta coroa inglesa em uma releitura estilizada e corajosa do clássico.

