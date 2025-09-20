fechar
Nautico | Notícia

Ralph de Carvalho analisa elenco do Náutico após derrota para a Ponte Preta

Comentarista Bola de Ouro da Rádio Jornal avalia atuação do Timbu contra a Macaca na derrota por 1 x 0 deste sábado (20), nos Aflitos

Por Victor Peixoto Publicado em 20/09/2025 às 20:45
Comentário de Ralph de Carvalho
Comentário de Ralph de Carvalho - Rádio Jornal

Neste sábado (20), o Náutico recebeu a Ponte Preta nos Aflitos e saiu derrotado pelo placar de 1 x 0 da partida válida pela 3ª rodada do Grupo B do quadrangular do acesso da Série C.

Resultado que complica e muito a vida do Timbu, que para na 3ª colocação com 3 pontos, seis atrás da Macaca, que fica muito próxima de conquistar uma das duas vagas do grupo na Série B de 2026.

Ralph de Carvalho, o comentarista Bola de Ouro da Rádio Jornal, analisou a atuação dos jogadores alvirrubros que entraram em campo, do técnico Hélio dos Anjos e também do árbitro da partida; vejas as notas:

Notas do Escrete

  • Muriel - 5
  • Arnaldo 5
  • João Maistro - 4
  • Igor Fernandes - 3
  • Raimar - 3
  • Igor Pereira - 4 / Wenderson - 5
  • Marco Antônio - 4 / Lucas Cardoso - 5
  • Vitinho - 5 / Hélio Borges - 5
  • Igor Bolt - 6 / Kelvin - 4
  • Samuel Otusanya - 3 / Bruno Mezenga - 4
  • Vinícius - 6
  • Hélio dos Anjos - 7
  • Árbitro (Márcio dos Santos Oliveira) - 7

 

Leia também

Sport x Corinthians ao vivo (21/09): onde assistir, horário e escalações
Série A

Sport x Corinthians ao vivo (21/09): onde assistir, horário e escalações
Se o Náutico perder da Ponte Preta, dá adeus às chances de acesso? Veja situação do Timbu na Série C
Náutico

Se o Náutico perder da Ponte Preta, dá adeus às chances de acesso? Veja situação do Timbu na Série C

Compartilhe

Tags