Ralph de Carvalho analisa elenco do Náutico após derrota para a Ponte Preta
Comentarista Bola de Ouro da Rádio Jornal avalia atuação do Timbu contra a Macaca na derrota por 1 x 0 deste sábado (20), nos Aflitos
Neste sábado (20), o Náutico recebeu a Ponte Preta nos Aflitos e saiu derrotado pelo placar de 1 x 0 da partida válida pela 3ª rodada do Grupo B do quadrangular do acesso da Série C.
Resultado que complica e muito a vida do Timbu, que para na 3ª colocação com 3 pontos, seis atrás da Macaca, que fica muito próxima de conquistar uma das duas vagas do grupo na Série B de 2026.
Ralph de Carvalho, o comentarista Bola de Ouro da Rádio Jornal, analisou a atuação dos jogadores alvirrubros que entraram em campo, do técnico Hélio dos Anjos e também do árbitro da partida; vejas as notas:
Notas do Escrete
- Muriel - 5
- Arnaldo 5
- João Maistro - 4
- Igor Fernandes - 3
- Raimar - 3
- Igor Pereira - 4 / Wenderson - 5
- Marco Antônio - 4 / Lucas Cardoso - 5
- Vitinho - 5 / Hélio Borges - 5
- Igor Bolt - 6 / Kelvin - 4
- Samuel Otusanya - 3 / Bruno Mezenga - 4
- Vinícius - 6
- Hélio dos Anjos - 7
- Árbitro (Márcio dos Santos Oliveira) - 7