Não é só "O Agente Secreto": Outro filme brasileiro surpreende e pode ir para o Oscar

Documentário de Petra Costa pode ser indicado na premiação no próximo ano, assim como "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Saiba mais!

O documentário brasileiro "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, foi colocado na lista de apostas para o Oscar 2026 pela revista norte-americana The Hollywood Reporter.

A produção pode ser indicada a ‘Melhor Documentário’. Petra Costa já concorreu na categoria com “Democracia em Vertigem” em 2020.

O documentário "Apocalipse nos Trópicos" investiga a crescente influência de líderes evangélicos na política brasileira.

A produção acompanha pessoas como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia no cenário político desde antes das eleições de 2022.

"Apocalipse nos Trópicos" está disponível na plataforma de streaming Netflix.

O Agente Secreto

Outro filme brasileiro que tem chances no Oscar é "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho.

O longa foi escolhido para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional, mas pode receber indicação em outras categorias.

Os indicados ao Oscar 2026 serão anunciados em 22 de janeiro.