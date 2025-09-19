Não é só "O Agente Secreto": Outro filme brasileiro surpreende e pode ir para o Oscar
Documentário de Petra Costa pode ser indicado na premiação no próximo ano, assim como "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Saiba mais!
Clique aqui e escute a matéria
O documentário brasileiro "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, foi colocado na lista de apostas para o Oscar 2026 pela revista norte-americana The Hollywood Reporter.
A produção pode ser indicada a ‘Melhor Documentário’. Petra Costa já concorreu na categoria com “Democracia em Vertigem” em 2020.
O documentário "Apocalipse nos Trópicos" investiga a crescente influência de líderes evangélicos na política brasileira.
A produção acompanha pessoas como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o pastor Silas Malafaia no cenário político desde antes das eleições de 2022.
"Apocalipse nos Trópicos" está disponível na plataforma de streaming Netflix.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O Agente Secreto
Outro filme brasileiro que tem chances no Oscar é "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho.
O longa foi escolhido para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional, mas pode receber indicação em outras categorias.
Os indicados ao Oscar 2026 serão anunciados em 22 de janeiro.