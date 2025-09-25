fechar
Jovens da UFPE estreiam documentário sobre fauna urbana no Cinema da Fundação

Curta Cidadão Calango estreia em 29 de setembro no Recife; produção registra o cotidiano do réptil no espaço urbano e valoriza a fauna das cidades

Por Eduardo Scofi Publicado em 25/09/2025 às 9:06 | Atualizado em 25/09/2025 às 9:24
O Cinema da Fundação, no Derby, recebe no dia 29 de setembro, às 17h, a estreia de Cidadão Calango. O curta-metragem de 15 minutos é o primeiro documentário dedicado ao calango-comum (Tropidurus hispidus), réptil típico do Nordeste muitas vezes ignorado no espaço urbano.

A sessão é gratuita e faz parte da mostra organizada pelo Centro Josué de Castro, com apoio da
Fundação Joaquim Nabuco, da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e do projeto Cine Interação.

Gravado em áreas urbanas do Recife, na UFPE e no Parque Estadual Dois Irmãos, o filme registra alimentação, territorialidade e comportamento de acasalamento da popularmente chamada lagartixa-preta, utilizando lentes teleobjetivas para captar imagens de indivíduos extremamente sensíveis.

Dirigido por Guga Betanin, recém-formado em Cinema, o documentário tem produção de Kamilla Cunha, jornalista, e Guilherme Moreira, em formação em Cinema, com narração de Lucas Vinícius, recém-graduado em Teatro. Todos os realizadores são egressos ou estudantes da UFPE.

A produção contou ainda com consultoria científica de Geraldo Moura (LEHP/UFRPE) e tutoria do professor Laécio Ricardo (DCOM/UFPE). 

Segundo o diretor, a proposta é chamar atenção para a vida selvagem presente nas cidades.

“Muita gente pensa que é preciso ir à Amazônia ou ao Pantanal para ver animais silvestres. Na verdade, nossas cidades também estão cheias deles. O calango é um exemplo de como a fauna urbana resiste e se adapta, mesmo diante do avanço do concreto e do asfalto”, afirma Betanin.

Kamilla Cunha
Guga Betanin, diretor e cinegrafista do documentário - Kamilla Cunha

Após a estreia no Recife, Cidadão Calango seguirá em circulação por mostras e festivais de cinema ambiental em diferentes estados do país.

Serviço

  • Estreia do curta Cidadão Calango
  • 29 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 17h
  • Cinema da Fundação – Derby, Recife
  • Entrada gratuita e classificação livre

