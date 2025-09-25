ANIMAGE 2025 terá mais de 130 filmes gratuitos, incluindo Mostra Palestina; confira programação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Festival reúne filmes de 51 países no Recife, de 7 a 12 de outubro, com mostras competitivas e especiais, longas premiados e produções brasileiras

Celebrando 15 anos, o ANIMAGE – Festival Internacional de Animação de Pernambuco, principal evento do segmento em atividade no país, mergulha em sua própria trajetória e apresenta novidades e clássicos da animação mundial na edição de 2025.

Ao todo, 134 filmes, entre curtas e longas-metragens, de 51 países, serão exibidos entre os dias 7 e 12 de outubro, em espaços como Cine São Luiz, Cineteatro do Parque, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE, além dos parques Dona Lindu e Santana. A entrada é gratuita.

"Os 15 anos do ANIMAGE consolidam o festival como uma vitrine da animação nacional e internacional. A diversidade está no centro dessa trajetória, assim como o compromisso em formar novos públicos e criadores, que faz do ANIMAGE não apenas um festival de exibição, mas um espaço de troca e desenvolvimento da arte da animação", diz Gutie, diretor do ANIMAGE.

Recorde de inscrições

Em 2025, o festival bateu um recorde de 2.300 inscrições, vindas de 112 países. Elas disputaram um lugar na Mostra Competitiva, que selecionou 72 curtas distribuídos em 11 programas. Com prêmios em 11 categorias, o júri é composto pelo realizador português Nuno Beato, o animador Jason Tadeu e a jornalista pernambucana Luciana Veras.

Confira a programação completa clicando aqui.

Mostra Palestina

A diversidade também marca as mostras especiais do ANIMAGE. Entre elas, a Mostra Palestina ganha um espaço exclusivo na programação, reunindo curtas que abordam temas como identidade, resistência e os conflitos do território. A seleção é uma parceria entre a curadoria do festival, o egípcio Animatex e o projeto Para Gaza com Amor.

Mostra Erótica

Já a tradicional Mostra Erótica chega com foco no autoconhecimento do corpo e na saúde mental, reunindo obras premiadas como The Eating of an Orange (EUA).

"Entremeada por algumas outras provocações, a Mostra Erótica deste ano está essencialmente focada no autoconhecimento do corpo como parte essencial para a saúde mental e emocional. Predominantemente dirigidos por mulheres, os filmes oferecem um olhar sensível sobre o corpo feminino", diz Nara Aragão, curadora da Mostra Erótica.

Mostras internacionais

Festival ANIMAGE em edição realizada no Cineteatro do Parque - LARA VALENÇA/DIVULGAÇÃO

Também fazem parte da programação a Mostra Fabian&Fred, dedicada à produtora alemã com a presença do diretor Frédéric Schuld, e a Mostra Sardinha em Lata, da consagrada produtora portuguesa, representada por Nuno Beato.

A Mostra Africana apresenta títulos inéditos como Ambouba (Tunísia), premiado em Annecy, e traz pela primeira vez obras de Cabo Verde, Angola e Moçambique. Já a Mostra Retrospectiva 15 anos revisita a própria história do festival, reunindo títulos como Ice Merchants e Bestia, ambos indicados ao Oscar, enquanto a Mostra Parque leva sessões ao ar livre para espaços públicos da cidade.

Longas

Entre os longas-metragens, destacam-se:

Arco, do francês Ugo Bienvenu, premiado em Annecy, exibido em Cannes e apontado como um dos fortes candidatos ao Oscar 2026;



do francês Ugo Bienvenu, premiado em Annecy, exibido em Cannes e apontado como um dos fortes candidatos ao Oscar 2026; Glória e Liberdade, de Letícia Simões, que reinventa as revoltas separatistas do século XIX em um Brasil fragmentado;



de Letícia Simões, que reinventa as revoltas separatistas do século XIX em um Brasil fragmentado; A Sapatona Galáctica, vencedor na Berlinale;



vencedor na Berlinale; Olívia & as Nuvens, reconhecido em Locarno e Ottawa.

O cinema brasileiro também ganha protagonismo: além de Glória e Liberdade, 26 curtas foram selecionados para a programação, entre eles Safo, de Rosana Urbes, premiado em Annecy;

Como Nasce um Rio, exibido em Tribeca sob curadoria de Whoopi Goldberg; e inéditos pernambucanos como Medo Monstro e Odudua.

"A programação como um todo sintetiza a essência do ANIMAGE construída ao longo desses anos e reforça sua identidade original. O conteúdo dos filmes combina visões sobre o futuro e pesquisas históricas sobre o passado, com muita criatividade artística, elementos políticos e alegorias visuais que só o cinema de animação é capaz de proporcionar", comenta Júlio Cavani, um dos curadores do festival.

SERVIÇO

ANIMAGE - Festival Internacional de Animação de Pernambuco | 15 Anos

Onde: Recife (PE) - Cine São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE e Teatro do Parque, Parque Dona Lindu e Parque Santana

Quando: 7 a 12 de outubro de 2025

Ingressos: Gratuitos

Programação completa AQUI

Redes sociais: @animagefestival

Site: animagefestival.com

Outros materiais de apoio para a imprensa AQUI

Confira a programação:

Dia 7 de outubro - Terça-feira



Local: Cinema da UFPE

14h30 - Mostra Competitiva Infantil 1

16h - Mostra Competitiva Infantil 2

17h30 - Mostra Retrospectiva 15 Anos

Local: Teatro do Parque

19h - ABERTURA

Curtas Mostra Expectativa

Dia 8 de outubro - Quarta-feira



Local: Cinema da UFPE

14h30 - Mostra Competitiva 8s

16h - Mostra Competitiva 7

17h30 - Mostra Competitiva 6

Local: Cinema da Fundação Derby

17h30 - Mostra Competitiva 1 (Class Ind: 16 anos)

19h - Mostra Competitiva 2 (Class Ind: 12 anos)

20h20 - Mostra Competitiva 3 (Class Ind: 10 anos)

Dia 9 de outubro - Quinta-feira

Local: Cinema da UFPE

14h30 - Mostra Competitiva Estudantil (Class Ind: 16 anos)

16h - Mostra Competitiva 1 (Class Ind: 16 anos)

17h30 - Mostra Competitiva 2 (Class Ind: 12 anos)

Local: Cinema da Fundação Derby

17h30 - Mostra Competitiva 4 (Class Ind: 16 anos)

19h - Mostra Competitiva 5 (Class Ind: 14 anos)

20h20 - Mostra Competitiva 6 (Class Ind: 16 anos)

Dia 10 de outubro - Sexta-feira

Local: Cinema da UFPE

14h30 - Mostra Brasil (Class Ind: 10 anos)

16h - Mostra Sardinha em Lata (Class Ind: 12 anos)

17h30 - Mostra Fabian&Fred (Class Ind: 10 anos)

Local: Cinema da Fundação Derby

17h30 - Mostra Competitiva 7 (Class Ind: 14 anos)

19h - Mostra Competitiva 8 (Class Ind: 12 anos)

20h20 - Mostra Competitiva Estudantil (Class Ind: 16 anos)

Local: Cine São Luiz

19h - Longa (Class Ind: 12 anos)

20h30 - Mostra Erótica (Class Ind: 18 anos)

Dia 11 de outubro - Sábado

Local: Cinema da Fundação Derby

14h30 - Mostra Competitiva Infantil 1 (Class Ind: Livre)

16h - Mostra Competitiva Infantil 2 (Class Ind: 10 anos)

17h30 - Mostra Sardinha em Lata (Class Ind: 12 anos)

19h - Mostra Africana (Class Ind: 14 anos)

20h20 - Mostra Fabian&Fred (Class Ind: 10 anos )

Local: Cinema da UFPE

14h30 - Mostra Competitiva 3 (Class Ind: 10 anos)

16h - Mostra Competitiva 4 (Class Ind: 16 anos)

17h30 - Mostra Competitiva 5 (Class Ind: 14 anos)

Local: Cine São Luiz

15h - As Bicicletas de Belleville, de Sylvain Chomet (França e Bélgica, 2003, 78’)

17h - Mostra Vozes da Palestina (Class Ind: 16 anos)

18h30 - Glória e Liberdade, de Letícia Simões (Brasil, 2025, 73’)

20h30 - A Sapatona Galática, de Emma Hough Hobbs & Leela Varghese (Austrália, 2024, 87’)

Local: Parque Dona Lindu

17h30 - Mostra Parque 1 (Class Ind: Livre)

19h - Mostra Parque 2 (Class Ind: livre)

Dia 12 de outubro - Domingo

Local: Cine São Luiz

15h - Mostra Brasil Infantil (Class Ind: livre)

Local: Parque Santana

17h30 - Mostra Parque 1 (Class Ind: Livre)

19h - Mostra Parque 2 (Class Ind: livre)

Local: Cinema da Fundação Derby

14h30 - Mostra Brasil (Class Ind: 10 anos)

16h - Mostra Vozes da Palestina (Class Ind: 16 anos)

17h30 - PREMIAÇÃO e ENCERRAMENTO // Reexibição dos filmes premiados.

