ANIMAGE 2025 terá mais de 130 filmes gratuitos, incluindo Mostra Palestina; confira programação
Festival reúne filmes de 51 países no Recife, de 7 a 12 de outubro, com mostras competitivas e especiais, longas premiados e produções brasileiras
Celebrando 15 anos, o ANIMAGE – Festival Internacional de Animação de Pernambuco, principal evento do segmento em atividade no país, mergulha em sua própria trajetória e apresenta novidades e clássicos da animação mundial na edição de 2025.
Ao todo, 134 filmes, entre curtas e longas-metragens, de 51 países, serão exibidos entre os dias 7 e 12 de outubro, em espaços como Cine São Luiz, Cineteatro do Parque, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE, além dos parques Dona Lindu e Santana. A entrada é gratuita.
"Os 15 anos do ANIMAGE consolidam o festival como uma vitrine da animação nacional e internacional. A diversidade está no centro dessa trajetória, assim como o compromisso em formar novos públicos e criadores, que faz do ANIMAGE não apenas um festival de exibição, mas um espaço de troca e desenvolvimento da arte da animação", diz Gutie, diretor do ANIMAGE.
Recorde de inscrições
Em 2025, o festival bateu um recorde de 2.300 inscrições, vindas de 112 países. Elas disputaram um lugar na Mostra Competitiva, que selecionou 72 curtas distribuídos em 11 programas. Com prêmios em 11 categorias, o júri é composto pelo realizador português Nuno Beato, o animador Jason Tadeu e a jornalista pernambucana Luciana Veras.
Mostra Palestina
A diversidade também marca as mostras especiais do ANIMAGE. Entre elas, a Mostra Palestina ganha um espaço exclusivo na programação, reunindo curtas que abordam temas como identidade, resistência e os conflitos do território. A seleção é uma parceria entre a curadoria do festival, o egípcio Animatex e o projeto Para Gaza com Amor.
Mostra Erótica
Já a tradicional Mostra Erótica chega com foco no autoconhecimento do corpo e na saúde mental, reunindo obras premiadas como The Eating of an Orange (EUA).
"Entremeada por algumas outras provocações, a Mostra Erótica deste ano está essencialmente focada no autoconhecimento do corpo como parte essencial para a saúde mental e emocional. Predominantemente dirigidos por mulheres, os filmes oferecem um olhar sensível sobre o corpo feminino", diz Nara Aragão, curadora da Mostra Erótica.
Mostras internacionais
Também fazem parte da programação a Mostra Fabian&Fred, dedicada à produtora alemã com a presença do diretor Frédéric Schuld, e a Mostra Sardinha em Lata, da consagrada produtora portuguesa, representada por Nuno Beato.
A Mostra Africana apresenta títulos inéditos como Ambouba (Tunísia), premiado em Annecy, e traz pela primeira vez obras de Cabo Verde, Angola e Moçambique. Já a Mostra Retrospectiva 15 anos revisita a própria história do festival, reunindo títulos como Ice Merchants e Bestia, ambos indicados ao Oscar, enquanto a Mostra Parque leva sessões ao ar livre para espaços públicos da cidade.
Longas
Entre os longas-metragens, destacam-se:
- Arco, do francês Ugo Bienvenu, premiado em Annecy, exibido em Cannes e apontado como um dos fortes candidatos ao Oscar 2026;
- Glória e Liberdade, de Letícia Simões, que reinventa as revoltas separatistas do século XIX em um Brasil fragmentado;
- A Sapatona Galáctica, vencedor na Berlinale;
- Olívia & as Nuvens, reconhecido em Locarno e Ottawa.
O cinema brasileiro também ganha protagonismo: além de Glória e Liberdade, 26 curtas foram selecionados para a programação, entre eles Safo, de Rosana Urbes, premiado em Annecy;
Como Nasce um Rio, exibido em Tribeca sob curadoria de Whoopi Goldberg; e inéditos pernambucanos como Medo Monstro e Odudua.
"A programação como um todo sintetiza a essência do ANIMAGE construída ao longo desses anos e reforça sua identidade original. O conteúdo dos filmes combina visões sobre o futuro e pesquisas históricas sobre o passado, com muita criatividade artística, elementos políticos e alegorias visuais que só o cinema de animação é capaz de proporcionar", comenta Júlio Cavani, um dos curadores do festival.
SERVIÇO
ANIMAGE - Festival Internacional de Animação de Pernambuco | 15 Anos
Onde: Recife (PE) - Cine São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Cinema da UFPE e Teatro do Parque, Parque Dona Lindu e Parque Santana
Quando: 7 a 12 de outubro de 2025
Ingressos: Gratuitos
Confira a programação:
Dia 7 de outubro - Terça-feira
Local: Cinema da UFPE
14h30 - Mostra Competitiva Infantil 1
16h - Mostra Competitiva Infantil 2
17h30 - Mostra Retrospectiva 15 Anos
Local: Teatro do Parque
19h - ABERTURA
Curtas Mostra Expectativa
Dia 8 de outubro - Quarta-feira
Local: Cinema da UFPE
14h30 - Mostra Competitiva 8s
16h - Mostra Competitiva 7
17h30 - Mostra Competitiva 6
Local: Cinema da Fundação Derby
17h30 - Mostra Competitiva 1 (Class Ind: 16 anos)
19h - Mostra Competitiva 2 (Class Ind: 12 anos)
20h20 - Mostra Competitiva 3 (Class Ind: 10 anos)
Dia 9 de outubro - Quinta-feira
Local: Cinema da UFPE
14h30 - Mostra Competitiva Estudantil (Class Ind: 16 anos)
16h - Mostra Competitiva 1 (Class Ind: 16 anos)
17h30 - Mostra Competitiva 2 (Class Ind: 12 anos)
Local: Cinema da Fundação Derby
17h30 - Mostra Competitiva 4 (Class Ind: 16 anos)
19h - Mostra Competitiva 5 (Class Ind: 14 anos)
20h20 - Mostra Competitiva 6 (Class Ind: 16 anos)
Dia 10 de outubro - Sexta-feira
Local: Cinema da UFPE
14h30 - Mostra Brasil (Class Ind: 10 anos)
16h - Mostra Sardinha em Lata (Class Ind: 12 anos)
17h30 - Mostra Fabian&Fred (Class Ind: 10 anos)
Local: Cinema da Fundação Derby
17h30 - Mostra Competitiva 7 (Class Ind: 14 anos)
19h - Mostra Competitiva 8 (Class Ind: 12 anos)
20h20 - Mostra Competitiva Estudantil (Class Ind: 16 anos)
Local: Cine São Luiz
19h - Longa (Class Ind: 12 anos)
20h30 - Mostra Erótica (Class Ind: 18 anos)
Dia 11 de outubro - Sábado
Local: Cinema da Fundação Derby
14h30 - Mostra Competitiva Infantil 1 (Class Ind: Livre)
16h - Mostra Competitiva Infantil 2 (Class Ind: 10 anos)
17h30 - Mostra Sardinha em Lata (Class Ind: 12 anos)
19h - Mostra Africana (Class Ind: 14 anos)
20h20 - Mostra Fabian&Fred (Class Ind: 10 anos )
Local: Cinema da UFPE
14h30 - Mostra Competitiva 3 (Class Ind: 10 anos)
16h - Mostra Competitiva 4 (Class Ind: 16 anos)
17h30 - Mostra Competitiva 5 (Class Ind: 14 anos)
Local: Cine São Luiz
15h - As Bicicletas de Belleville, de Sylvain Chomet (França e Bélgica, 2003, 78’)
17h - Mostra Vozes da Palestina (Class Ind: 16 anos)
18h30 - Glória e Liberdade, de Letícia Simões (Brasil, 2025, 73’)
20h30 - A Sapatona Galática, de Emma Hough Hobbs & Leela Varghese (Austrália, 2024, 87’)
Local: Parque Dona Lindu
17h30 - Mostra Parque 1 (Class Ind: Livre)
19h - Mostra Parque 2 (Class Ind: livre)
Dia 12 de outubro - Domingo
Local: Cine São Luiz
15h - Mostra Brasil Infantil (Class Ind: livre)
Local: Parque Santana
17h30 - Mostra Parque 1 (Class Ind: Livre)
19h - Mostra Parque 2 (Class Ind: livre)
Local: Cinema da Fundação Derby
14h30 - Mostra Brasil (Class Ind: 10 anos)
16h - Mostra Vozes da Palestina (Class Ind: 16 anos)
17h30 - PREMIAÇÃO e ENCERRAMENTO // Reexibição dos filmes premiados.
