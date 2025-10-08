fechar
Cultura | Notícia

Grupo A Cocada celebra 25 anos com sambada em Olinda neste sábado

Evento gratuito marca aniversário do grupo de coco de roda na Praça do Amaro Branco, com Mestre Bidoga, Coco do Farol e convidados

Por JC Publicado em 08/10/2025 às 9:13
A Cocada celebra 25 anos com Sambada de Aniversário em Olinda
A Cocada celebra 25 anos com Sambada de Aniversário em Olinda - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O grupo A Cocada, referência na preservação do coco de roda pernambucano, comemora 25 anos de fundação neste sábado (11), a partir das 22h, no Ponto de Cultura A Cocada, na Praça do Amaro Branco, em Olinda. A celebração será aberta ao público e contará com apresentações de Mestre Bidoga, Coco do Farol e outros convidados.

Leia Também

Sobre o A Cocada

Formado no bairro do Amaro Branco, reconhecido como um dos quilombos urbanos mais antigos do país, o grupo consolidou-se como símbolo da cultura popular e da resistência local. Ao longo das décadas, A Cocada promoveu projetos que unem tradição, formação e celebração.

Divulgação
Grupo A Cocada - Divulgação

A cada segundo sábado do mês, o grupo realiza a tradicional Sambada da Cocada, evento que há 12 anos movimenta o território e reúne artistas e moradores em torno do ritmo do coco. Durante o Carnaval, o bloco A Cocada leva o som do coco de roda às ladeiras de Olinda, único do gênero no mundo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Mais recentemente, o grupo criou A Cocadinha, iniciativa voltada às crianças do bairro, e obteve o reconhecimento como Ponto de Cultura, ampliando sua atuação em ações formativas e comunitárias.

Serviço

  • Sábado, 11 de outubro de 2025, às 22h
  • Ponto de Cultura A Cocada – Praça do Amaro Branco, Olinda (PE)
  • Atrações: Mestre Bidoga, Coco do Farol e convidados
  • Entrada gratuita

 Saiba como se inscrever na newsletter JC

Leia também

Dia do Nordestino: Cinema da região rompe estereótipos e revela vários Nordestes ao mundo
CINEMA

Dia do Nordestino: Cinema da região rompe estereótipos e revela vários Nordestes ao mundo
Mega Circus estreia em Olinda com espetáculo de tirar o fôlego
Agenda

Mega Circus estreia em Olinda com espetáculo de tirar o fôlego

Compartilhe

Tags