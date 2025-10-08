Grupo A Cocada celebra 25 anos com sambada em Olinda neste sábado
Evento gratuito marca aniversário do grupo de coco de roda na Praça do Amaro Branco, com Mestre Bidoga, Coco do Farol e convidados
O grupo A Cocada, referência na preservação do coco de roda pernambucano, comemora 25 anos de fundação neste sábado (11), a partir das 22h, no Ponto de Cultura A Cocada, na Praça do Amaro Branco, em Olinda. A celebração será aberta ao público e contará com apresentações de Mestre Bidoga, Coco do Farol e outros convidados.
Sobre o A Cocada
Formado no bairro do Amaro Branco, reconhecido como um dos quilombos urbanos mais antigos do país, o grupo consolidou-se como símbolo da cultura popular e da resistência local. Ao longo das décadas, A Cocada promoveu projetos que unem tradição, formação e celebração.
A cada segundo sábado do mês, o grupo realiza a tradicional Sambada da Cocada, evento que há 12 anos movimenta o território e reúne artistas e moradores em torno do ritmo do coco. Durante o Carnaval, o bloco A Cocada leva o som do coco de roda às ladeiras de Olinda, único do gênero no mundo.
Mais recentemente, o grupo criou A Cocadinha, iniciativa voltada às crianças do bairro, e obteve o reconhecimento como Ponto de Cultura, ampliando sua atuação em ações formativas e comunitárias.
Serviço
- Sábado, 11 de outubro de 2025, às 22h
- Ponto de Cultura A Cocada – Praça do Amaro Branco, Olinda (PE)
- Atrações: Mestre Bidoga, Coco do Farol e convidados
- Entrada gratuita