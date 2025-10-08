Grupo A Cocada celebra 25 anos com sambada em Olinda neste sábado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento gratuito marca aniversário do grupo de coco de roda na Praça do Amaro Branco, com Mestre Bidoga, Coco do Farol e convidados

O grupo A Cocada, referência na preservação do coco de roda pernambucano, comemora 25 anos de fundação neste sábado (11), a partir das 22h, no Ponto de Cultura A Cocada, na Praça do Amaro Branco, em Olinda. A celebração será aberta ao público e contará com apresentações de Mestre Bidoga, Coco do Farol e outros convidados.

Sobre o A Cocada

Formado no bairro do Amaro Branco, reconhecido como um dos quilombos urbanos mais antigos do país, o grupo consolidou-se como símbolo da cultura popular e da resistência local. Ao longo das décadas, A Cocada promoveu projetos que unem tradição, formação e celebração.

Grupo A Cocada - Divulgação

A cada segundo sábado do mês, o grupo realiza a tradicional Sambada da Cocada, evento que há 12 anos movimenta o território e reúne artistas e moradores em torno do ritmo do coco. Durante o Carnaval, o bloco A Cocada leva o som do coco de roda às ladeiras de Olinda, único do gênero no mundo.

Mais recentemente, o grupo criou A Cocadinha, iniciativa voltada às crianças do bairro, e obteve o reconhecimento como Ponto de Cultura, ampliando sua atuação em ações formativas e comunitárias.

Serviço

Sábado, 11 de outubro de 2025, às 22h



Ponto de Cultura A Cocada – Praça do Amaro Branco, Olinda (PE)



Atrações: Mestre Bidoga, Coco do Farol e convidados



Entrada gratuita

