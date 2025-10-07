Polícia Civil interdita fábrica clandestina de bebidas no Recife e prende dois suspeitos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Polícia Civil de Pernambuco reforçou que as operações de combate à produção e comercialização clandestina de bebidas alcoólicas continuam

A Polícia Civil de Pernambuco desmantelou uma operação ilegal de produção de bebidas alcoólicas no bairro de San Martin, no Recife, resultando na prisão em flagrante de dois homens e na interdição de uma fábrica e depósito clandestinos. A ação, realizada nesta segunda-feira (6) pela Delegacia da Rio Branco com apoio da 1ª Delegacia Seccional (1ª DESEC), ocorreu após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

No local, as autoridades apreenderam diversos equipamentos de produção usados na fraude, incluindo envazadora, fogão industrial e soprador térmico, além de grande quantidade de rótulos falsificados, bebidas adulteradas e eletrônicos ligados à atividade ilícita.

Irregularidades e fraude



A fiscalização do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) confirmou que o estabelecimento operava sem qualquer registro legal. O MAPA lavrou autos de infração, inspeção e fechamento do local.

A investigação policial apontou ainda diversas outras irregularidades graves, como o uso Indevido de CNPJ: foi identificado o uso de um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) cancelado; documentos Falsificados e furto de Energia, sendo constatada a adulteração no medidor de energia elétrica, levantando suspeita de furto.

Acusações múltiplas



Os dois suspeitos foram levados à Delegacia da Rio Branco e autuados por uma série de crimes, que refletem a complexidade da fraude: falsidade ideológica, falsificação de produto alimentício, crimes contra as relações de consumo, concorrência desleal e crimes contra a ordem tributária. O inquérito também investigará a suspeita de furto de energia.

A Polícia Civil de Pernambuco reforçou que as operações de combate à produção e comercialização clandestina de bebidas alcoólicas continuam em andamento em todo o Estado.