Exames confirmam presença de metanol no sangue de Hungria

Clique aqui e escute a matéria
A equipe do rapper Hungria afirmou, nesta terça-feira (7), que exames laboratoriais detectaram a presença de metanol no sangue do artista, em quantidade superior ao limite de referência.
O cantor ficou internado por quatro dias em Brasília após suspeita de intoxicação pela substância.
“De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, cujo resultado foi liberado em 06 de outubro, foi detectada a presença de metanol no sangue (0,54 mg/dL), acima do limite de referência (até 0,25 mg/dL). O resultado confirma a exposição à substância, e a equipe médica aguarda os exames de contraprova”, informou a assessoria em nota oficial enviada ao G1.
O novo laudo contradiz a versão apresentada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que havia declarado, na segunda-feira (6), que os exames de Hungria não indicaram a presença de metanol.
Após a fala do ministro, o caso havia sido descartado como suspeita no Distrito Federal.
Veja laudo medico divulgado pela assessoria de Hungria:
Estado de saúde
Apesar de confirmar a presença de metanol no sangue do artista, a assessoria de Hungria publicou nesta terça no Instagram que o rapper já está liberado para cumprir sua agenda de shows.