fechar
Celebridades | Notícia

Exames confirmam presença de metanol no sangue de Hungria

A equipe do rapper Hungria afirmou, nesta terça-feira (7), que exames laboratoriais detectaram a presença de metanol no sangue do artista

Por Bruna Oliveira Publicado em 07/10/2025 às 14:41
Imagem do cantor Hungria
Imagem do cantor Hungria - Reprodução/Instagram

Clique aqui e escute a matéria

A equipe do rapper Hungria afirmou, nesta terça-feira (7), que exames laboratoriais detectaram a presença de metanol no sangue do artista, em quantidade superior ao limite de referência.

O cantor ficou internado por quatro dias em Brasília após suspeita de intoxicação pela substância.

“De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, cujo resultado foi liberado em 06 de outubro, foi detectada a presença de metanol no sangue (0,54 mg/dL), acima do limite de referência (até 0,25 mg/dL). O resultado confirma a exposição à substância, e a equipe médica aguarda os exames de contraprova”, informou a assessoria em nota oficial enviada ao G1.

O novo laudo contradiz a versão apresentada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que havia declarado, na segunda-feira (6), que os exames de Hungria não indicaram a presença de metanol.

Após a fala do ministro, o caso havia sido descartado como suspeita no Distrito Federal.

Veja laudo medico divulgado pela assessoria de Hungria:

Reprodução
Exames confirmam presença de metanol no sangue de Hungria - Reprodução

Estado de saúde

Apesar de confirmar a presença de metanol no sangue do artista, a assessoria de Hungria publicou nesta terça no Instagram que o rapper já está liberado para cumprir sua agenda de shows.

Leia também

Metanol: ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo
INTOXICAÇÃO

Metanol: ministro da Saúde diz que exame do rapper Hungria deu negativo
Governo federal cria sala de situação para monitorar intoxicações por metanol e reforça estoques de antídotos no SUS
CONTROLE

Governo federal cria sala de situação para monitorar intoxicações por metanol e reforça estoques de antídotos no SUS

Compartilhe

Tags