Crise nas vendas de bebidas em Boa Viagem leva comerciantes a criar alternativas
Com os consumidores temendo consumir produtos adulterados, empresários adaptaram seus cardápios e PROCON intensificou fiscalizações
Comerciantes da Praia de Boa Viagem, no Recife, enfrentam queda nas vendas de drinks e bebidas alcoólicas após notícias de adulteração com metanol. Para driblar a crise, estabelecimentos diversificam opções sem álcool e vinhos, enquanto órgãos de fiscalização, como PROCON e Vigilância Sanitária, intensificam inspeções na região.
Estratégias para manter o faturamento
Glauco, comerciante local, relata uma redução de 75% na venda de drinks alcoólicos, mas conseguiu compensar parte das perdas com alternativas sem álcool. "Criei alguns drinks que não envolviam gin nem vodka, e esses drinks tiveram um acréscimo de 20%, além de aumentar a venda de sucos e vinhos em 45%", explicou.
Clientes também têm demonstrado cuidado na escolha das bebidas. Thalita afirma que está optando pelo vinho por questões de segurança, enquanto Maria Clara continua consumindo os drinks de costume, confiando no estabelecimento.
Fiscalizações
No último sábado, o PROCON estadual vistoriou 30 estabelecimentos e encontrou irregularidades em 23, incluindo produtos vencidos e garrafas suspeitas. As bebidas coletadas foram encaminhadas para análise da Vigilância Sanitária, e os comerciantes têm cinco dias úteis para apresentar notas fiscais.
Além de Boa Viagem, fiscalizações ocorreram em Olinda, na praia e nos pontos de prévias de carnaval, e em Jaboatão dos Guararapes, onde agentes verificaram comércios de bebidas alcoólicas para garantir a segurança do consumidor.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais