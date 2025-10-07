Motorista tem para-brisa atingido por um coco na Região Metropolitana do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ataque ocorreu no Cabanga; homem lançou coco contra carro em movimento e causou prejuízo de R$ 1.400; moradores relatam medo na região

Um motorista que transportava duas passageiras do centro do Recife para Piedade teve o carro atingido por um coco arremessado por um criminoso. O caso aconteceu na descida do viaduto Capitão Temudo, no bairro do Cabanga, e foi registrado por uma câmera instalada dentro do veículo.

As imagens mostram dois rapazes atravessando a faixa de pedestres, mesmo com o semáforo aberto para os carros. Um deles lança o coco, que quebra o para-brisa.

O motorista relatou o susto e o prejuízo de R$ 1.400 com o conserto, valor que teve de arcar para não interromper o trabalho.

Tentativa de assalto

Ainda não se sabe se a ação foi uma tentativa de assalto, mas o histórico de crimes no viaduto reforça a suspeita. Em abril, três homens em bicicletas abordaram motoristas em meio ao trânsito no mesmo local, rendendo pelo menos sete vítimas.

A região também registra arrombamentos a estabelecimentos comerciais, aumentando a sensação de insegurança entre moradores e trabalhadores.

Reação da população

Os constantes casos de violência preocupam quem vive ou circula pelo bairro. “Eu estou aqui com medo porque peguei uma carona e desci, mas percebi que está muito deserto e perigoso”, disse uma moradora.

Moradores pedem mais policiamento e ações preventivas para reduzir os ataques a motoristas e pedestres na região.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.

