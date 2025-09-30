Moradores de Boa Viagem denunciam aumento de assaltos e falta de policiamento
Mulher é assaltada em rua de Boa Viagem mesmo com câmeras de segurança; moradores reclamam de criminalidade crescente e falta de policiamento
Por
TV Jornal
Publicado em 30/09/2025 às 16:48
X
Notícia
É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Nem a presença de câmeras de vigilância tem sido suficiente para inibir a ação de criminosos na rua Dom José Lopes, no bairro de Boa Viagem. Em um dos registros mais recentes, uma mulher é abordada por um suspeito que a intimida, sugerindo estar armado.
Falta de policiamento preocupa
Moradores afirmam que a ausência de rondas policiais contribui diretamente para o aumento dos crimes na área. Uma moradora, que prefere não se identificar, relata o medo constante.
“Não vejo policiamento nenhum aqui. Só lá na praça, lá na frente. Mas nessa rua, não tem de jeito nenhum. Tem que andar ligada, segurando a bolsa, sem usar o celular, porque senão é perigoso levar tudo.”
Assaltos recorrentes
O comerciante Edivan Borja, que mora na região, confirma a frequência dos assaltos, tanto a pedestres quanto a motoristas.
“Teve um período de uns seis meses em que aconteceram uns três assaltos a carros. A pé também, de vez em quando tem. A tranquilidade da rua acaba atraindo os criminosos, porque eles já conhecem a rotina do lugar.”
Até o momento, as autoridades não se pronunciaram oficialmente sobre a situação.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais