Moradores de Boa Viagem denunciam aumento de assaltos e falta de policiamento

Mulher é assaltada em rua de Boa Viagem mesmo com câmeras de segurança; moradores reclamam de criminalidade crescente e falta de policiamento

Por TV Jornal Publicado em 30/09/2025 às 16:48
Insegurança em Boa Viagem: Aumento da Criminalidade na Rua Dom José Lopes e a Falta de Policiamento
Nem a presença de câmeras de vigilância tem sido suficiente para inibir a ação de criminosos na rua Dom José Lopes, no bairro de Boa Viagem. Em um dos registros mais recentes, uma mulher é abordada por um suspeito que a intimida, sugerindo estar armado.

Falta de policiamento preocupa

Moradores afirmam que a ausência de rondas policiais contribui diretamente para o aumento dos crimes na área. Uma moradora, que prefere não se identificar, relata o medo constante.

“Não vejo policiamento nenhum aqui. Só lá na praça, lá na frente. Mas nessa rua, não tem de jeito nenhum. Tem que andar ligada, segurando a bolsa, sem usar o celular, porque senão é perigoso levar tudo.”

Assaltos recorrentes

O comerciante Edivan Borja, que mora na região, confirma a frequência dos assaltos, tanto a pedestres quanto a motoristas.

“Teve um período de uns seis meses em que aconteceram uns três assaltos a carros. A pé também, de vez em quando tem. A tranquilidade da rua acaba atraindo os criminosos, porque eles já conhecem a rotina do lugar.”

Até o momento, as autoridades não se pronunciaram oficialmente sobre a situação.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais

