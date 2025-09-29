fechar
Assalto a idoso expõe avanço da criminalidade no Recife

Aposentado de 75 anos foi surpreendido dentro do carro; moradores relatam aumento da criminalidade e cobram policiamento mais efetivo

Por TV Jornal Publicado em 29/09/2025 às 10:34
Insegurança em Boa Viagem: aposentado é assaltado em plena luz do dia e onda de furtos preocupa moradores - TV Jornal

 

 

A violência voltou a preocupar moradores da Zona Sul do Recife. Na manhã desta terça-feira (29), um idoso de 75 anos foi vítima de assalto enquanto aguardava o filho dentro do carro, na rua Coronel Anísio Rodrigues Coelho, em Boa Viagem. O crime aconteceu por volta das 5h da manhã.

Detalhes da abordagem

De acordo com a vítima, o criminoso se aproximou a pé, abriu a porta do veículo e anunciou o assalto. “Quando eu vi, ele já estava ao lado. Ele deu com a mão para eu descer e segurou na arma.

Pediu aliança, carteira, celular… Eu disse que não estava com nada disso porque ia caminhar”, contou o aposentado. O carro foi levado.

Mudança de rotina

Orientado pelos médicos a realizar caminhadas, o idoso afirmou que pretende alterar seus hábitos por medo da insegurança.

“Agora, eu vou procurar sair um pouco mais tarde e talvez entrar numa academia, evitar fazer caminhada na praia”, disse.

Ocorrência registrada

Um boletim de ocorrência foi feito na Polícia Civil. O caso gerou repercussão entre moradores, que questionam a falta de segurança na região.

Percepções sobre a segurança

Segundo o aposentado, a instalação de câmeras de reconhecimento facial e a presença policial mais intensa na Avenida Boa Viagem parecem ter afastado criminosos para ruas menos movimentadas do bairro.

Outros crimes em Boa Viagem

Além dos assaltos, furtos em prédios em construção também preocupam. Na rua Carlos Pereira Falcão, materiais como placas de ferro vêm sendo levados com frequência, aumentando o clima de insegurança entre os moradores.

