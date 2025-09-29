Assalto a idoso expõe avanço da criminalidade no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aposentado de 75 anos foi surpreendido dentro do carro; moradores relatam aumento da criminalidade e cobram policiamento mais efetivo

A violência voltou a preocupar moradores da Zona Sul do Recife. Na manhã desta terça-feira (29), um idoso de 75 anos foi vítima de assalto enquanto aguardava o filho dentro do carro, na rua Coronel Anísio Rodrigues Coelho, em Boa Viagem. O crime aconteceu por volta das 5h da manhã.

Detalhes da abordagem

De acordo com a vítima, o criminoso se aproximou a pé, abriu a porta do veículo e anunciou o assalto. “Quando eu vi, ele já estava ao lado. Ele deu com a mão para eu descer e segurou na arma.

Pediu aliança, carteira, celular… Eu disse que não estava com nada disso porque ia caminhar”, contou o aposentado. O carro foi levado.

Mudança de rotina

Orientado pelos médicos a realizar caminhadas, o idoso afirmou que pretende alterar seus hábitos por medo da insegurança.

“Agora, eu vou procurar sair um pouco mais tarde e talvez entrar numa academia, evitar fazer caminhada na praia”, disse.

Ocorrência registrada

Um boletim de ocorrência foi feito na Polícia Civil. O caso gerou repercussão entre moradores, que questionam a falta de segurança na região.

Percepções sobre a segurança

Segundo o aposentado, a instalação de câmeras de reconhecimento facial e a presença policial mais intensa na Avenida Boa Viagem parecem ter afastado criminosos para ruas menos movimentadas do bairro.

Outros crimes em Boa Viagem

Além dos assaltos, furtos em prédios em construção também preocupam. Na rua Carlos Pereira Falcão, materiais como placas de ferro vêm sendo levados com frequência, aumentando o clima de insegurança entre os moradores.

Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais