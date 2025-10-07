fechar
Signo | Notícia

Chegada da Superlua Cheia coloca 3 signos frente a frente com alguém que marcou o passado

Os próximos dias prometem reencontros que mexem com o coração. Três signos vão se deparar com pessoas que fizeram parte de fases intensas

Por Bianca Tavares Publicado em 07/10/2025 às 10:56
Imagem de uma Lua Cheia
Imagem de uma Lua Cheia - Freepik

Clique aqui e escute a matéria

Nesta terça-feira (7), acontece a Superlua Cheia de outubro, também chamada popularmente de "Lua da Colheita".

E a chegada desse fenômeno não será por acaso. O universo parece decidido a testar o quanto certos capítulos realmente ficaram para trás.

Alguém do passado pode ressurgir, trazendo memórias, sentimentos e até pendências que pareciam resolvidas.

Para esses signos, será o momento de encarar o que ficou inacabado, sem medo do que essa presença reacende.

Câncer

Um reencontro inesperado pode abalar suas emoções. Pode ser um amor antigo, um amigo afastado ou alguém com quem houve mágoas.

Dessa vez, o diálogo vem mais maduro, e você vai entender o porquê dessa volta. O coração vai oscilar entre nostalgia e fechamento de ciclo.

Leia Também

Leão

O destino coloca você diante de quem já teve grande importância. O encontro pode vir por coincidência ou por necessidade emocional.

Para Leão, a sensação será de déjà vu, mas agora você está em outro momento. O passado não volta, mas pode servir como espelho para ver o quanto cresceu.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Peixes

Alguém que te marcou profundamente pode reaparecer de forma doce e inesperada. O contato reacende lembranças, mas também cura feridas antigas.

Você vai perceber que o que um dia doeu hoje apenas ensina. A emoção é forte, mas traz paz.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Leia também

Uma conversa franca vai colocar 4 signos diante de verdades difíceis de ouvir
Signo

Uma conversa franca vai colocar 4 signos diante de verdades difíceis de ouvir
Horóscopo 06.10: Amor e paquera estão no ar
ASTROLOGIA

Horóscopo 06.10: Amor e paquera estão no ar

Compartilhe

Tags