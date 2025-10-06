fechar
Horóscopo 06.10: Amor e paquera estão no ar

Hoje o dia é para parcerias e trabalho em equipe, com resultados surpresas que podem beneficiar seu bolso! Na vida pessoal, busque companhia

Por JC Publicado em 06/10/2025 às 0:00
Veja o que dizem os astros para os signos nesta segunda-feira
Veja o que dizem os astros para os signos nesta segunda-feira - Artes JC

Áries
Hoje é o dia para perseguir seus objetivos com confiança. Colabore em equipe em seus projetos e prepare-se para surpresas com Mercúrio entrando em Escorpião. Se existe alguém especial, tome a iniciativa com uma conversa picante. O romance se intensifica com leveza e paixão.

Cor: PRETO

Palpite: 24, 40, 22

Touro
A semana começa com foco e concentração! Apesar da inquietude da Lua, tire vantagem trabalhando nos bastidores e cuidando das tarefas rotineiras. A tarde guarda boas novas: Mercúrio promete um brilho extra nos relacionamentos. Até mesmo a paquera pode ficar mais séria.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 14, 23, 15

Gêmeos
A semana começa com confiança e energia! Estenda uma mão a quem precisa, pois um projeto coletivo pode trazer bons resultados. Os astros favorecem a concentração no trabalho. Sua vida social é promissora, inclusive para um novo romance. Valorize a conexão com seu par!

Cor: PINK

Palpite: 59, 51, 40

Câncer
O dia traz uma luz de sucesso para sua carreira. Pensando em mudar de emprego? Aproveite as energias positivas da manhã para dar o primeiro passo! À tarde, Mercúrio eleva seu charme, animando conquistas e novidades. Só romantismo no ar!

Cor: AMARELO

Palpite: 46, 54, 09

Leão
Hoje é dia de ação em equipe e otimismo no ambiente profissional! Mercúrio destaca questões domésticas e familiares. No amor, aposte na criatividade e traga novidades para apimentar a relação. Seu jeito descontraído será um sucesso na conquista!

Cor: MAGENTA

Palpite: 27, 57, 18

Virgem
Prepare-se para surpresas e novos começos nesta segunda, incluindo possíveis mudanças no trabalho. Sua habilidade de comunicação será um trunfo, especialmente no amor. Esteja aberto, pois uma química poderosa pode surgir à primeira vista. No final, você só tem a lucrar!

Cor: CREME

Palpite: 14, 41, 33

Libra
Hoje é um bom dia para parcerias e trabalho em equipe, com resultados surpresas que podem beneficiar seu bolso! Na vida pessoal, busque companhia e esteja aberto para conhecer pessoas novas. Amor e paquera estão no ar, então aproveite!

Cor: BRANCO

Palpite: 61, 07, 47

Escorpião
Inicie a semana com disciplina e determinação! Você tem muitas tarefas para realizar, mas as estrelas prometem sucesso se você cumprir sua parte. Mercúrio chega trazendo alívio e energia para lidar com todas situações. Grandes chances de brilhar na vida amorosa.

Cor: LILÁS

Palpite: 53, 51, 08

Sagitário
Hoje a Lua ilumina seu paraíso astral trazendo sorte. Ótimas energias para destacar seus talentos, criar novos contatos e procurar oportunidades de trabalho. Use seu charme para brilhar. Cuidado com a comunicação na parte da tarde. O romantismo dará o tom no amor!

Cor: PRATA

Palpite: 47, 11, 45

Capricórnio
Encare esta segunda-feira com responsabilidade. Aproveite as oportunidades de prosperidade logo cedo. Mercúrio em Escorpião favorece as amizades e realça seus sonhos. Espere romance e convivência familiar descontraídos, quem sabe não é o momento de reacender uma paixão antiga?

Cor: LARANJA

Palpite: 57, 19, 39

Aquário
A semana começa com a energia positiva da Lua em Áries permitindo impressionar com suas ideias inovadoras. Fique atento, a entrada de Mercúrio em Escorpião prioriza seu foco profissional. Na vida amorosa, aproxime-se do crush e fortaleça os laços com seu amado através de declarações.

Cor: VERDE

Palpite: 22, 31, 59

Peixes
A semana começa com foco nas finanças! Aguarde oportunidades e recompensas chegando! Mantenha seus sucessos discretos e abra espaço para a leveza em seu romance com aventura e otimismo, graças a Mercúrio em Escorpião. Saia da rotina e conquiste mais!

Cor: GOIABA

Palpite: 57, 01, 10

 

