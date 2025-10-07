Idosa de 65 anos é morta dentro do próprio bar no Agreste de Pernambuco
Maria Lúcia foi assassinada a golpes de barra de ferro em Garanhuns; irmã ouviu o crime por videochamada e suspeito foi preso. Confira
Uma mulher de 65 anos foi assassinada dentro do próprio bar, em sua casa, no bairro Aloísio Pinto, em Garanhuns, no último fim de semana. A vítima, identificada como Maria Lúcia da Silva, foi morta a golpes de barra de ferro.
Segundo o relato da irmã, Aline Daniele, o crime aconteceu enquanto as duas conversavam por videochamada. Durante a ligação, Aline ouviu os cachorros latirem, um barulho forte e, em seguida, os gritos de Maria pedindo socorro. O som alto da música no bar impediu que vizinhos percebessem o que ocorria.
O autor do crime, um homem de 25 anos, foi preso escondido no quintal de uma vizinha. À polícia, ele alegou que a vítima se recusou a devolver o troco de uma compra e o atacou com um espeto, versão contestada pela família.
De acordo com a perícia, Maria Lúcia foi agredida com uma barra de ferro e morreu antes de receber socorro.
Investigação
A família da vítima está em choque com o crime. Aline, que presenciou parte da ação pela chamada de vídeo, cobra justiça. O suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil investiga a motivação do assassinato.
Esse texto foi gerado por inteligência artificial, com base em vídeo autoral da TV Jornal, sob monitoramento de jornalistas profissionais.