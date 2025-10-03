fechar
Política | Notícia

Hugo Motta quer tornar crime de adulteração de alimentos e bebidas um crime hediondo

Presidente da Câmara defende urgência na votação do projeto e punições mais severas para quem adultera ou comercializa produtos contaminados

Por Estadão Conteúdo Publicado em 03/10/2025 às 11:47
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados.
Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados. - TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta sexta-feira, 3, que pretende pautar na próxima semana o projeto que torna hediondo o crime de adulteração de bebidas alcoólicas e de alimentos. Ele afirmou, no entanto, que a votação dependerá de o relatório estar pronto.

"Queremos indicar o relator até o fim de semana. Ver se ele consegue produzir o relatório na próxima semana. Estando pronto, levo de imediato ao plenário. Nossa urgência nessa pauta é muito grande. Não vamos demorar", declarou em entrevista à CNN.

O deputado afirmou que há uma grande preocupação da Câmara sobre o tema: "Esse assunto preocupa o Brasil. Os casos recém anunciados nos fazem ter uma atenção especial para esse tema, para que possamos de maneira enérgica, firme, evitar que a intoxicação siga".

Motta defendeu também uma fiscalização e uma punição mais dura para estabelecimentos que venderem produtos adulterados.

"Queremos, no mais rápido período, de tempo dar uma resposta ... Temos que avançar em punição séria aos bares que comercializam esse tipo de produto. Temos que avançar punindo não só quem comete a adulteração, mas quem comercializa. Não só com multas bastante severas, mas uma fiscalização mais forte", falou.

