Quaest: cresce rejeição à anistia e maioria é contra reduzir penas dos condenados de 8 de janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

47% dos entrevistados são contra qualquer tipo de perdão, enquanto 35% defendem a anistia para todos os envolvidos, incluindo Jair Bolsonaro

Clique aqui e escute a matéria

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 8, mostra que a rejeição à anistia dos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro não apenas se mantém elevada, como aumentou em relação ao levantamento anterior.

Segundo o instituto, 47% dos entrevistados são contra qualquer tipo de perdão, enquanto 35% defendem a anistia para todos os envolvidos - incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - e 8% apoiam a medida apenas para os manifestantes.

A desaprovação também alcança o projeto de lei (PL) da Dosimetria, que propõe reduzir as penas impostas aos condenados e conta com o envolvimento do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) nas discussões.

Leia Também Quaest: Lula tem melhor aprovação desde janeiro e empata com desaprovação na margem de erro

De acordo com a pesquisa, 52% dos entrevistados são contra a proposta, por considerarem que as punições foram justas, e 37% são a favor, alegando que as sentenças aplicadas foram excessivamente duras.

A maioria (63%) também se posicionou contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Blindagem, que limita a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Ministério Público, dificultando a prisão de deputados e senadores. Apenas 22% declararam apoio à medida.

A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas acabou "enterrada" pelo Senado no último dia 24, após forte reação pública. A rejeição mobilizou manifestações organizadas por movimentos sociais e artistas em diversas capitais.

Essas mobilizações foram percebidas como um fator de fortalecimento político para o governo. Segundo a Genial/Quaest, 39% dos entrevistados avaliam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu mais forte após os protestos, enquanto 30% consideram que ele ficou mais fraco.

A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 5 de outubro, com base em 2.004 entrevistas presenciais com brasileiros com 16 anos ou mais. A margem de erro estimada é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

