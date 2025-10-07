fechar
Agenda | Notícia

Mega Circus estreia em Olinda com espetáculo de tirar o fôlego

Com estrutura internacional e artistas premiados, companhia tradicional promete uma temporada inesquecível em frente ao Shopping Patteo Olinda

Por Bianca Tavares Publicado em 07/10/2025 às 8:00
Imagem da apresentação do Mega Circus
Imagem da apresentação do Mega Circus - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O universo circense desembarca em Olinda com toda a grandiosidade do Mega Circus, que estreia sua temporada na cidade trazendo um espetáculo de padrão internacional.

Instalado em frente ao Shopping Patteo Olinda, o circo promete encantar o público com uma combinação equilibrada entre tradição, tecnologia e performances de alto impacto.

Com mais de 40 anos de trajetória, o Mega Circus tem origem na família Fernandes Oliveira, uma das mais reconhecidas do país.

Ao longo das décadas, a companhia se tornou referência por unir o clássico e o moderno em apresentações que já circularam por diversos festivais internacionais. Nesta nova temporada, o público poderá conferir artistas premiados e números que mesclam precisão, emoção e técnica apurada.

Espetáculo de nível internacional

Entre os principais destaques estão a arqueira com mira de alta precisão, o globo da morte com quatro motoqueiros simultâneos, apresentações aéreas em tecidos, malabarismos de alto desempenho e o humor contagiante do Palhaço Futuka, que conduz o espetáculo com leveza e interação com a plateia.

Leia Também

A estrutura do Mega Circus impressiona: são três tendas equipadas com mais de 700 toneladas de equipamentos e uma equipe formada por cerca de 60 profissionais, entre artistas e técnicos.

O formato segue padrões internacionais de segurança e conforto, garantindo uma experiência completa para públicos de todas as idades.

Tradição, emoção e tecnologia

Com iluminação cênica, sonorização de última geração e números que misturam arte e inovação, o Mega Circus aposta em uma narrativa visual que transporta o espectador para um universo de fantasia e adrenalina.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A proposta é revisitar o circo tradicional, mas com o dinamismo das grandes produções contemporâneas.

Mega Circus – Temporada Olinda

  • Local: Em frente ao Shopping Patteo Olinda
  • Sessões: Segunda a sexta-feira: 20h | Sábados, domingos e feriados: 16h, 18h e 20h
  • Ingressos: a partir de R$ 22,00
  • Vendas: No site oficial ou na bilheteria local
  • Classificação: Livre para todos os públicos

Leia também

Olinda realiza fiscalização contra uso de bebidas com metanol em quiosques e bares da Orla
Intoxicação

Olinda realiza fiscalização contra uso de bebidas com metanol em quiosques e bares da Orla
Brasilidades Feira Criativa leva Festival de Circo ao Sítio Trindade no Dia das Crianças
Evento

Brasilidades Feira Criativa leva Festival de Circo ao Sítio Trindade no Dia das Crianças

Compartilhe

Tags