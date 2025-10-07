Mega Circus estreia em Olinda com espetáculo de tirar o fôlego
Com estrutura internacional e artistas premiados, companhia tradicional promete uma temporada inesquecível em frente ao Shopping Patteo Olinda
O universo circense desembarca em Olinda com toda a grandiosidade do Mega Circus, que estreia sua temporada na cidade trazendo um espetáculo de padrão internacional.
Instalado em frente ao Shopping Patteo Olinda, o circo promete encantar o público com uma combinação equilibrada entre tradição, tecnologia e performances de alto impacto.
Com mais de 40 anos de trajetória, o Mega Circus tem origem na família Fernandes Oliveira, uma das mais reconhecidas do país.
Ao longo das décadas, a companhia se tornou referência por unir o clássico e o moderno em apresentações que já circularam por diversos festivais internacionais. Nesta nova temporada, o público poderá conferir artistas premiados e números que mesclam precisão, emoção e técnica apurada.
Espetáculo de nível internacional
Entre os principais destaques estão a arqueira com mira de alta precisão, o globo da morte com quatro motoqueiros simultâneos, apresentações aéreas em tecidos, malabarismos de alto desempenho e o humor contagiante do Palhaço Futuka, que conduz o espetáculo com leveza e interação com a plateia.
A estrutura do Mega Circus impressiona: são três tendas equipadas com mais de 700 toneladas de equipamentos e uma equipe formada por cerca de 60 profissionais, entre artistas e técnicos.
O formato segue padrões internacionais de segurança e conforto, garantindo uma experiência completa para públicos de todas as idades.
Tradição, emoção e tecnologia
Com iluminação cênica, sonorização de última geração e números que misturam arte e inovação, o Mega Circus aposta em uma narrativa visual que transporta o espectador para um universo de fantasia e adrenalina.
A proposta é revisitar o circo tradicional, mas com o dinamismo das grandes produções contemporâneas.
Mega Circus – Temporada Olinda
- Local: Em frente ao Shopping Patteo Olinda
- Sessões: Segunda a sexta-feira: 20h | Sábados, domingos e feriados: 16h, 18h e 20h
- Ingressos: a partir de R$ 22,00
- Vendas: No site oficial ou na bilheteria local
- Classificação: Livre para todos os públicos