Feteag 2025 anuncia programação com 21 espetáculos com início nesta quinta-feira (9)
De 9 a 26 de outubro, o Festival de Teatro do Agreste movimenta Caruaru e Recife com apresentações gratuitas, mostras e oficinas formativas
O Festival de Teatro do Agreste (Feteag) chega à sua 34ª edição reafirmando seu papel como um dos principais encontros das artes cênicas no Brasil.
Entre os dias 9 e 26 de outubro, o evento ocupa Caruaru e Recife com 21 espetáculos gratuitos, vindos de várias regiões do país e de países como França, Argentina, Chile, Camarões, Burkina Faso e Guadalupe.
A proposta deste ano é transformar o teatro em um território de troca, sensibilidade e reinvenção coletiva. Além das apresentações, o público poderá participar de oficinas, performances e shows musicais.
Fabio Pascoal, diretor geral do festival, destaca que o Feteag busca ser mais do que um palco. "Esperamos que cada espetáculo do Feteag se concretize como um acontecimento único, em que as pessoas participantes se integrem para cocriar significados no aqui e agora. Das encenações disruptivas às intervenções urbanas, o festival propõe uma experiência coletiva na intenção de transcender as distinções entre palco e plateia, fazendo de cada uma e de cada um parte viva da cena. Dessa forma, o Feteag 2025 convida a ir além de assistir, propõe habitar o teatro como espaço de resistência, partilha e reinvenção do mundo”, afirma.
Mostra Argemiro Pascoal ganha novo alcance
Homenageando um dos fundadores do Teatro Experimental de Arte (TEA), a Mostra Argemiro Pascoal amplia sua presença em 2025 e passa a incluir apresentações também no Recife. A abertura acontece nos dias 9 e 10 de outubro, no Teatro Luiz Mendonça, com o espetáculo francês “À mon seul désir (Ao meu único desejo)”, da coreógrafa Gaëlle Bourges, inspirado na tapeçaria medieval “A Dama e o Unicórnio”, obra que discute a representação feminina na cultura europeia.
O caráter internacional do festival se reforça com produções da Temporada França-Brasil 2025, como “Le Quai de Ouistreham”, da Compagnie La Résolue (França); “La Vérité vaincra/LULA”, de Gilles Pastor (França); “Les Sans”, do coletivo Les Récréâtrales–ELAN (Burkina Faso); “L’Opéra du villageois”, da Compagnie Zora Snake (Camarões); e “Corpos”, da Cie Mangrove (Guadalupe/Brasil).
A programação também inclui intercâmbios com a América do Sul. O grupo argentino BiNeural-MonoKultur apresenta “Dancemos... que o mundo se acaba!”, enquanto o chileno Teatro Container realiza “La Cocina Pública”, um espetáculo que mistura teatro e gastronomia, promovendo a participação da comunidade no Assentamento Normandia, em Caruaru.
Teatro brasileiro e novas gerações em destaque
Entre as produções nacionais, o público verá espetáculos de grupos de destaque no cenário teatral, como o Magiluth (PE) com “Édipo REC”, a Cia de Atores à Deriva (RN) com “Fábulas de nossas fúrias”, a Trupe Ave Lola (PR) com “Sonho de uma noite de verão” e “O Vira-lata”, além do MANADA Teatro (CE) com “Aquelas – uma dieta para caber no mundo” e “Cacuvar”.
O encerramento será no Teatro de Santa Isabel, no Recife, com “Em algum lugar no início (À un endroit du début)”, criação da consagrada coreógrafa Germaine Acogny e do diretor Mikaël Serre (Senegal/França). A apresentação marca uma parceria entre o Feteag e o 28º Festival Internacional de Dança do Recife, fortalecendo o elo entre o Agreste e o litoral pernambucano.
Mostras PE e Erenice Lisboa aproximam público e artistas
Com curadoria de Vika Schabbach e Igor Lopes, a Mostra PE reúne cinco produções locais selecionadas entre 57 inscritas: “Itaêotá” (Grupo Totem), “Circo Godot” (Cia Circo Godot de Teatro), “Se eu fosse Malcolm?” (Eron Villar e DJ Vibra), “Tempo de vagalume” (Joesile Cordeiro) e “Bolor” (Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi). As apresentações acontecem no Teatro Rui Limeira Rosal, em Caruaru.
Já a Mostra Erenice Lisboa, voltada às infâncias, leva estudantes da rede pública ao teatro com “O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola, entre os dias 20 e 24 de outubro, no Teatro Lycio Neves. Após cada sessão, artistas e público conversam sobre o espetáculo, fortalecendo a formação de novos espectadores.
O festival ainda promove o show “Inquieta”, de Larissa Lisboa, com participação de Gabi da Pele Preta, no dia 25 de outubro, no Teatro Lycio Neves.
Oficinas e experiências formativas
As atividades formativas seguem como um pilar do Feteag. Entre os destaques estão as oficinas de criação com Gaëlle Bourges (França), nos dias 7 e 8 de outubro, e com o grupo Teatro Container (Chile), de 9 a 17 de outubro.
De 18 a 19 de outubro, acontece “Vendas e Mordaças – uma vivência para mulheres”, com Faeina Jorge, Juliana Veras e Monique Cardoso (CE), voltada exclusivamente ao público feminino. No dia 24, o coreógrafo francês Hubert Peti-Phar ministra o workshop “Corpos e Territórios”, inspirado em tradições afro-diaspóricas e na cultura de Guadalupe.
Feteag 2025
Período: 9 a 26 de outubro de 2025
Locais: Teatro Lycio Neves, Teatro Rui Limeira Rosal, Estação Ferroviária de Caruaru, Assentamento Normandia, Teatro Luiz Mendonça e Teatro Santa Isabel (Recife)
Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no Sympla
Programação de espetáculos do Feteag 2025:
Recife:
- 09 e 10/10:
- “À mon seul désir (Ao meu único desejo)”, de Gaëlle Bourges (França)
- Local: Teatro Luiz Mendonça
- Horário: 20h
- Classificação indicativa: 18 anos
Caruaru:
- 15/10:
- “Dancemos... que o mundo se acaba!”, de BiNeural-MonoKultur (Argentina)
- Local: Estação Ferroviária de Caruaru
Horário: 19h
- Classificação indicativa: Livre
“Édipo REC”, do Grupo Magiluth (PE)
- Local: Teatro Lycio Neves
- Horário: 20h
- Classificação indicativa: 18 anos
16/10:
- “Fábulas de nossas fúrias”, de Cia de Atores à Deriva (RN)
- Local: Teatro Lycio Neves
- Horário: 20h
- Classificação indicativa: 16 anos
17/10:
- “NEVA”, de Marianne Consentino (PE)
- Local: Teatro Lycio Neves
Horário: 20h
- Classificação indicativa: 16 anos
18 e 19/10:
- “Sonho de uma noite de verão”, da Trupe Ave Lola (PR)
- Local: Teatro Rui Limeira Rosal
- Horário: 17h
- Classificação indicativa: 12 anos
“A Cozinha Pública (La Cocina Pública)”, Teatro Container (Chile)
- Local: Centro de Formação Paulo Freire (Assentamento Normandia)
- Horário: 17h
- Classificação indicativa: Livre
20/10:
- “O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
- Local: Teatro Lycio Neves
- Horário: 9h
- Classificação indicativa: Livre
“Itaêotá”, do Grupo Totem (PE)
- Local: Teatro Rui Limeira Rosal
- Horário: 19h
- Classificação indicativa: 12 anos
“Cacuvar”, da MANADA Teatro (CE)
- Local: Teatro Lycio Neves
- Horário: 21h
- Classificação etária: 14 anos
21/10:
- “O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
- Local: Teatro Lycio Neves
- Horário: 9h
- Classificação indicativa: Livre
“Circo Godot”, da Cia. Circo Godot de Teatro (PE)
- Local: Teatro Rui Limeira Rosal
- Horário: 19h
- Classificação indicativa: Livre
“Aquelas - uma dieta para caber no mundo”, do MANADA Teatro (CE)
- Local: Teatro Lycio Neves - Caruaru/PE
- Horário: 21h
- Classificação indicativa: 14 anos
22/10:
- “O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
- Local: Teatro Lycio Neves
- Horário: 9h
- Classificação indicativa: Livre
“Se eu fosse Malcolm?”, de Eron Villar & DJ Vibra (PE)
- Local: Teatro Rui Limeira Rosal
- Horário: 19h
- Classificação indicativa: 14 anos
“Le Quai de Ouistreham (O cais de Ouistreham)”, da Compagnie la Résolue (França)
- Local: Teatro Lycio Neves
- Horário: 21h
- Classificação indicativa: 14 anos
23/10:
- “O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
- Local: Teatro Lycio Neves
- Horário: 9h
- Classificação indicativa: Livre
“Tempo de vagalume”, de Joesile Cordeiro (PE)
- Local: Teatro Rui Limeira Rosal
- Horário: 19h
- Classificação indicativa: 14 anos
“A Verdade Vencerá/LULA (La Vérité vaincra/LULA)”, de Gilles Pastor – KastôrAgile (França)
- Local: Teatro Lycio Neves
- Horário: 21h
- Classificação indicativa: 14 anos
24/10:
“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)
- Local: Teatro Lycio Neves
- Horário: 9h
- Classificação indicativa: Livre
“Bolor”, de Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)
- Local: Teatro Rui Limeira Rosal
- Horário: 19h
- Classificação indicativa: 12 anos
“Les Sans (Os sem)”, de Les Récréâtrales-ELAN (Burkina Faso)
- Local: Teatro Lycio Neves - Caruaru/PE
- Horário: 21h
- Classificação indicativa: 14 anos
25/10:
“L’Opéra du villageois (A ópera do camponês)”, da Compagnie Zora Snake (Camarões)
- Local: Estação Ferroviária de Caruaru
- Horário: 17h
- Classificação indicativa: Livre
“Corpos”, da Cie Mangrove (Guadalupe/Brasil)
- Local: Teatro Rui Limeira Rosal
- Horário: 19h
- Classificação indicativa: 12
[Música] “Inquieta”, de Larissa Lisboa, com a participação de Gabi da Pele Preta (PE)
- Local: Teatro Lycio Neves
- Horário: 21h
- Classificação indicativa: 16 anos
Recife:
26/10:
“À un endroit du début (Em algum lugar no início)”, de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal/França)
- Local: Teatro de Santa Isabel
- Horário: 19h
- Classificação indicativa: 14 anos