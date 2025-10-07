Feteag 2025 anuncia programação com 21 espetáculos com início nesta quinta-feira (9)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

De 9 a 26 de outubro, o Festival de Teatro do Agreste movimenta Caruaru e Recife com apresentações gratuitas, mostras e oficinas formativas

Clique aqui e escute a matéria

O Festival de Teatro do Agreste (Feteag) chega à sua 34ª edição reafirmando seu papel como um dos principais encontros das artes cênicas no Brasil.

Entre os dias 9 e 26 de outubro, o evento ocupa Caruaru e Recife com 21 espetáculos gratuitos, vindos de várias regiões do país e de países como França, Argentina, Chile, Camarões, Burkina Faso e Guadalupe.

A proposta deste ano é transformar o teatro em um território de troca, sensibilidade e reinvenção coletiva. Além das apresentações, o público poderá participar de oficinas, performances e shows musicais.

Fabio Pascoal, diretor geral do festival, destaca que o Feteag busca ser mais do que um palco. "Esperamos que cada espetáculo do Feteag se concretize como um acontecimento único, em que as pessoas participantes se integrem para cocriar significados no aqui e agora. Das encenações disruptivas às intervenções urbanas, o festival propõe uma experiência coletiva na intenção de transcender as distinções entre palco e plateia, fazendo de cada uma e de cada um parte viva da cena. Dessa forma, o Feteag 2025 convida a ir além de assistir, propõe habitar o teatro como espaço de resistência, partilha e reinvenção do mundo”, afirma.

Mostra Argemiro Pascoal ganha novo alcance

Homenageando um dos fundadores do Teatro Experimental de Arte (TEA), a Mostra Argemiro Pascoal amplia sua presença em 2025 e passa a incluir apresentações também no Recife. A abertura acontece nos dias 9 e 10 de outubro, no Teatro Luiz Mendonça, com o espetáculo francês “À mon seul désir (Ao meu único desejo)”, da coreógrafa Gaëlle Bourges, inspirado na tapeçaria medieval “A Dama e o Unicórnio”, obra que discute a representação feminina na cultura europeia.

O caráter internacional do festival se reforça com produções da Temporada França-Brasil 2025, como “Le Quai de Ouistreham”, da Compagnie La Résolue (França); “La Vérité vaincra/LULA”, de Gilles Pastor (França); “Les Sans”, do coletivo Les Récréâtrales–ELAN (Burkina Faso); “L’Opéra du villageois”, da Compagnie Zora Snake (Camarões); e “Corpos”, da Cie Mangrove (Guadalupe/Brasil).

A programação também inclui intercâmbios com a América do Sul. O grupo argentino BiNeural-MonoKultur apresenta “Dancemos... que o mundo se acaba!”, enquanto o chileno Teatro Container realiza “La Cocina Pública”, um espetáculo que mistura teatro e gastronomia, promovendo a participação da comunidade no Assentamento Normandia, em Caruaru.

Teatro brasileiro e novas gerações em destaque

Imagem de Fábulas de Nossas Fúrias, da Cia Atores à Deriva (RN) - Brunno Martins

Entre as produções nacionais, o público verá espetáculos de grupos de destaque no cenário teatral, como o Magiluth (PE) com “Édipo REC”, a Cia de Atores à Deriva (RN) com “Fábulas de nossas fúrias”, a Trupe Ave Lola (PR) com “Sonho de uma noite de verão” e “O Vira-lata”, além do MANADA Teatro (CE) com “Aquelas – uma dieta para caber no mundo” e “Cacuvar”.

O encerramento será no Teatro de Santa Isabel, no Recife, com “Em algum lugar no início (À un endroit du début)”, criação da consagrada coreógrafa Germaine Acogny e do diretor Mikaël Serre (Senegal/França). A apresentação marca uma parceria entre o Feteag e o 28º Festival Internacional de Dança do Recife, fortalecendo o elo entre o Agreste e o litoral pernambucano.

Mostras PE e Erenice Lisboa aproximam público e artistas

Imagem de A mon seul désir, de Gaëlle Bourges (França) - Danielle Voirin

Com curadoria de Vika Schabbach e Igor Lopes, a Mostra PE reúne cinco produções locais selecionadas entre 57 inscritas: “Itaêotá” (Grupo Totem), “Circo Godot” (Cia Circo Godot de Teatro), “Se eu fosse Malcolm?” (Eron Villar e DJ Vibra), “Tempo de vagalume” (Joesile Cordeiro) e “Bolor” (Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi). As apresentações acontecem no Teatro Rui Limeira Rosal, em Caruaru.

Já a Mostra Erenice Lisboa, voltada às infâncias, leva estudantes da rede pública ao teatro com “O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola, entre os dias 20 e 24 de outubro, no Teatro Lycio Neves. Após cada sessão, artistas e público conversam sobre o espetáculo, fortalecendo a formação de novos espectadores.

O festival ainda promove o show “Inquieta”, de Larissa Lisboa, com participação de Gabi da Pele Preta, no dia 25 de outubro, no Teatro Lycio Neves.

Oficinas e experiências formativas

Imagem de L'Opéra du Villageois, de Zora Snake (Camarões) - Divulgação/Julie Cherki

As atividades formativas seguem como um pilar do Feteag. Entre os destaques estão as oficinas de criação com Gaëlle Bourges (França), nos dias 7 e 8 de outubro, e com o grupo Teatro Container (Chile), de 9 a 17 de outubro.

De 18 a 19 de outubro, acontece “Vendas e Mordaças – uma vivência para mulheres”, com Faeina Jorge, Juliana Veras e Monique Cardoso (CE), voltada exclusivamente ao público feminino. No dia 24, o coreógrafo francês Hubert Peti-Phar ministra o workshop “Corpos e Territórios”, inspirado em tradições afro-diaspóricas e na cultura de Guadalupe.

Feteag 2025

Imagem de A mon seul désir, de Gaëlle Bourges (França) - Danielle Voirin

Período: 9 a 26 de outubro de 2025

Locais: Teatro Lycio Neves, Teatro Rui Limeira Rosal, Estação Ferroviária de Caruaru, Assentamento Normandia, Teatro Luiz Mendonça e Teatro Santa Isabel (Recife)

Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no Sympla

Programação de espetáculos do Feteag 2025:

Recife:

09 e 10/10:

“À mon seul désir (Ao meu único desejo)”, de Gaëlle Bourges (França)

Local: Teatro Luiz Mendonça

Horário: 20h

Classificação indicativa: 18 anos



Caruaru:

15/10:

“Dancemos... que o mundo se acaba!”, de BiNeural-MonoKultur (Argentina)

Local: Estação Ferroviária de Caruaru

Horário: 19h

Horário: 19h Classificação indicativa: Livre



“Édipo REC”, do Grupo Magiluth (PE)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 20h

Classificação indicativa: 18 anos



16/10:

“Fábulas de nossas fúrias”, de Cia de Atores à Deriva (RN)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 20h

Classificação indicativa: 16 anos



17/10:

“NEVA”, de Marianne Consentino (PE)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 20h

Horário: 20h Classificação indicativa: 16 anos



18 e 19/10:

“Sonho de uma noite de verão”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 17h

Classificação indicativa: 12 anos

“A Cozinha Pública (La Cocina Pública)”, Teatro Container (Chile)

Local: Centro de Formação Paulo Freire (Assentamento Normandia)

Horário: 17h

Classificação indicativa: Livre



20/10:

“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 9h

Classificação indicativa: Livre



“Itaêotá”, do Grupo Totem (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h

Classificação indicativa: 12 anos



“Cacuvar”, da MANADA Teatro (CE)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 21h

Classificação etária: 14 anos



21/10:

“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 9h

Classificação indicativa: Livre



“Circo Godot”, da Cia. Circo Godot de Teatro (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h

Classificação indicativa: Livre



“Aquelas - uma dieta para caber no mundo”, do MANADA Teatro (CE)

Local: Teatro Lycio Neves - Caruaru/PE

Horário: 21h

Classificação indicativa: 14 anos



22/10:

“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 9h

Classificação indicativa: Livre



“Se eu fosse Malcolm?”, de Eron Villar & DJ Vibra (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h

Classificação indicativa: 14 anos



“Le Quai de Ouistreham (O cais de Ouistreham)”, da Compagnie la Résolue (França)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 21h

Classificação indicativa: 14 anos



23/10:

“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 9h

Classificação indicativa: Livre



“Tempo de vagalume”, de Joesile Cordeiro (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h

Classificação indicativa: 14 anos



“A Verdade Vencerá/LULA (La Vérité vaincra/LULA)”, de Gilles Pastor – KastôrAgile (França)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 21h

Classificação indicativa: 14 anos



24/10:

“O Vira-lata”, da Trupe Ave Lola (PR)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 9h

Classificação indicativa: Livre



“Bolor”, de Gabi Holanda, Guilherme Allain e Isabela Severi (PE)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h

Classificação indicativa: 12 anos



“Les Sans (Os sem)”, de Les Récréâtrales-ELAN (Burkina Faso)

Local: Teatro Lycio Neves - Caruaru/PE

Horário: 21h

Classificação indicativa: 14 anos



25/10:

“L’Opéra du villageois (A ópera do camponês)”, da Compagnie Zora Snake (Camarões)

Local: Estação Ferroviária de Caruaru

Horário: 17h

Classificação indicativa: Livre



“Corpos”, da Cie Mangrove (Guadalupe/Brasil)

Local: Teatro Rui Limeira Rosal

Horário: 19h

Classificação indicativa: 12



[Música] “Inquieta”, de Larissa Lisboa, com a participação de Gabi da Pele Preta (PE)

Local: Teatro Lycio Neves

Horário: 21h

Classificação indicativa: 16 anos



Recife:

26/10:

“À un endroit du début (Em algum lugar no início)”, de Germaine Acogny e Mikaël Serre (Senegal/França)