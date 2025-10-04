Olinda realiza fiscalização contra uso de bebidas com metanol em quiosques e bares da Orla

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ação integrada na orla de Olinda fiscaliza bares e ambulantes, orienta sobre rotulagem e apreende bebidas sem procedência para evitar riscos à saúde

A Prefeitura de Olinda promoveu, neste sábado (04), uma ação integrada de fiscalização para coibir o comércio irregular de bebidas alcoólicas e garantir a segurança dos consumidores. A operação ocorreu na Orla da cidade, nesta manhã, e envolveu equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, Defesa Civil, Segurança Cidadã e Guarda Municipal.

Durante a fiscalização, foram realizadas orientações aos comerciantes sobre a importância da nota fiscal e da rotulagem adequada, além da inspeção e, quando necessário, apreensão de produtos em desacordo com a legislação.

A secretária de Saúde de Olinda, Ana Callou, destacou a importância da iniciativa.

“A ideia é que a gente possa proteger a saúde das pessoas e também o comerciante, para que ele possa vender um produto de qualidade. É uma ação, primeiro, educativa, mas, em casos necessários, realizamos a apreensão, sempre explicando o motivo. Amanhã (domingo), estaremos no Sítio Histórico, realizando um grande movimento de inspeção em todos os comércios formais e informais da Cidade Alta”.

A fiscalização foi bem recebida por banhistas e empreendedores locais. Para a banhista Débora Dornellas, 36 anos, a iniciativa é uma forma de garantir tranquilidade. “Muito importante para evitar que casos aconteçam aqui, já que está tendo em todo o país. A fiscalização é a única forma de proteger o consumidor”, evidenciou.

Já o comerciante Gustavo Ferreira, dono de um quiosque,passou pela inspeção e afirmou que a vistoria transmite credibilidade. “Eu acho muito bom, muito importante, porque garante a saúde dos nossos clientes. Não adianta a gente querer só o dinheiro, queremos que eles voltem, e isso só acontece quando têm segurança no que consomem”, explicou.

A Prefeitura reforça que as ações de fiscalização continuarão em diferentes pontos da cidade, como parte do compromisso em zelar pela saúde da população e pela segurança alimentar.

