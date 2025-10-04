fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Olinda realiza fiscalização contra uso de bebidas com metanol em quiosques e bares da Orla

Ação integrada na orla de Olinda fiscaliza bares e ambulantes, orienta sobre rotulagem e apreende bebidas sem procedência para evitar riscos à saúde

Por JC Publicado em 04/10/2025 às 14:07
Equipes da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal vistoriaram quiosques e ambulantes na orla para coibir a venda de bebidas irregulares
Equipes da Vigilância Sanitária e da Guarda Municipal vistoriaram quiosques e ambulantes na orla para coibir a venda de bebidas irregulares - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura de Olinda promoveu, neste sábado (04), uma ação integrada de fiscalização para coibir o comércio irregular de bebidas alcoólicas e garantir a segurança dos consumidores. A operação ocorreu na Orla da cidade, nesta manhã, e envolveu equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, Defesa Civil, Segurança Cidadã e Guarda Municipal.

Durante a fiscalização, foram realizadas orientações aos comerciantes sobre a importância da nota fiscal e da rotulagem adequada, além da inspeção e, quando necessário, apreensão de produtos em desacordo com a legislação.

A secretária de Saúde de Olinda, Ana Callou, destacou a importância da iniciativa.

“A ideia é que a gente possa proteger a saúde das pessoas e também o comerciante, para que ele possa vender um produto de qualidade. É uma ação, primeiro, educativa, mas, em casos necessários, realizamos a apreensão, sempre explicando o motivo. Amanhã (domingo), estaremos no Sítio Histórico, realizando um grande movimento de inspeção em todos os comércios formais e informais da Cidade Alta”.

A fiscalização foi bem recebida por banhistas e empreendedores locais. Para a banhista Débora Dornellas, 36 anos, a iniciativa é uma forma de garantir tranquilidade. “Muito importante para evitar que casos aconteçam aqui, já que está tendo em todo o país. A fiscalização é a única forma de proteger o consumidor”, evidenciou.

Já o comerciante Gustavo Ferreira, dono de um quiosque,passou pela inspeção e afirmou que a vistoria transmite credibilidade. “Eu acho muito bom, muito importante, porque garante a saúde dos nossos clientes. Não adianta a gente querer só o dinheiro, queremos que eles voltem, e isso só acontece quando têm segurança no que consomem”, explicou.

A Prefeitura reforça que as ações de fiscalização continuarão em diferentes pontos da cidade, como parte do compromisso em zelar pela saúde da população e pela segurança alimentar.

Leia também

Governo anuncia compra de antídotos contra intoxicação por metanol em bebidas
Intoxicação por metanol

Governo anuncia compra de antídotos contra intoxicação por metanol em bebidas
Intoxicação por metanol: entenda como funcionam os antídotos que o Brasil acaba de comprar
Intoxicação por metanol

Intoxicação por metanol: entenda como funcionam os antídotos que o Brasil acaba de comprar

Compartilhe

Tags