Brasilidades Feira Criativa leva Festival de Circo ao Sítio Trindade no Dia das Crianças

Festival de Dia das Crianças no Sítio Trindade reúne espetáculos circenses, música, carros antigos, feira criativa e gastronomia gratuita

Clique aqui e escute a matéria

Para marcar as celebrações do Dia das Crianças, o Sítio Trindade se transformará em um palco de alegria e arte circense. O festival, promovido pela Brasilidades Feira Criativa, acontece no domingo, 12 de outubro, das 15h às 20h. A programação, repleta de atividades, foi pensada para encantar os pequenos e suas famílias.

O ponto alto da celebração será o Espetáculo Circense Exótico com o Palhaço Piripaque, que promete arrancar risadas e suspiros da plateia. A festa será aberta pelo show musical da Palhacinha Estrelada, a partir das 16h.

Além das atrações circenses, o evento contará com um Encontro de Carros Antigos com o Rota Volks, ideal para apaixonados por veículos clássicos. A tradicional Feira Criativa e um espaço gastronômico completo também estarão presentes, oferecendo uma variedade de produtos e sabores para todos os gostos.

"É uma oportunidade para as famílias se reunirem em um espaço público, desfrutarem de atrações culturais de qualidade e, ao mesmo tempo, apoiarem o trabalho do empreendedor local", afirma Henrique Santos, produtor do evento.

Serviço