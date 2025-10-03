fechar
Brasilidades Feira Criativa leva Festival de Circo ao Sítio Trindade no Dia das Crianças

Festival de Dia das Crianças no Sítio Trindade reúne espetáculos circenses, música, carros antigos, feira criativa e gastronomia gratuita

Por Catêrine Costa Publicado em 03/10/2025 às 20:07
Brasilidades Feira Criativa leva Festival de Circo ao Sítio Trindade
Brasilidades Feira Criativa leva Festival de Circo ao Sítio Trindade - Divulgação

Para marcar as celebrações do Dia das Crianças, o Sítio Trindade se transformará em um palco de alegria e arte circense. O festival, promovido pela Brasilidades Feira Criativa, acontece no domingo, 12 de outubro, das 15h às 20h. A programação, repleta de atividades, foi pensada para encantar os pequenos e suas famílias.

O ponto alto da celebração será o Espetáculo Circense Exótico com o Palhaço Piripaque, que promete arrancar risadas e suspiros da plateia. A festa será aberta pelo show musical da Palhacinha Estrelada, a partir das 16h.

Além das atrações circenses, o evento contará com um Encontro de Carros Antigos com o Rota Volks, ideal para apaixonados por veículos clássicos. A tradicional Feira Criativa e um espaço gastronômico completo também estarão presentes, oferecendo uma variedade de produtos e sabores para todos os gostos.

"É uma oportunidade para as famílias se reunirem em um espaço público, desfrutarem de atrações culturais de qualidade e, ao mesmo tempo, apoiarem o trabalho do empreendedor local", afirma Henrique Santos, produtor do evento.

Serviço

  • Evento: Viva Circo no Sítio Trindade
  • Data: Domingo, 12 de outubro
  • Horário: Das 15h às 20h
  • Local: Sítio Trindade – Recife/PE
  • Entrada: Gratuita
  • Informações: Henrique Santos (81) 98194-4518

